Un paseo por la Bagdad medieval de Assassin´s Creed Mirage en la palma de la mano

Los amantes de la historia están de enhorabuena. Ubisoft ha anunciado Discovery Tour App: Medieval Baghdad, una experiencia para móviles gratuita que sumerge a los jugadores en la Bagdad del siglo IX, durante el Imperio abasí. Esta nueva app está disponible de forma gratuita en la App Store y en Google Play Store, y puede usarse en cualquier dispositivo mediante un navegador web.

Usando la recreación de Bagdad del juego de Ubisoft Assassin’s Creed Mirage, Discovery Tour App: Medieval Baghdad permite a los usuarios recorrer esta ciudad perdida, una antigua capital famosa por sus avances políticos, científicos, culturales y comerciales, en dos modos diferentes.

En primer lugar, el modo Access Codex ofrece a los jugadores notas enciclopédicas que brindan una imagen de la historia, el arte y la cultura de la Bagdad medieval y el Califato abasí. Este contenido se basa en los artículos del Codex en el modo Historia de Bagdad de Assassin’s Creed Mirage (título que analizamos aquí), y los jugadores podrán interactuar con él gracias a las funciones de realidad aumentada de la app, obteniendo información histórica adicional en cada elemento.

En segundo lugar, el modo Explore Baghdad es un viaje narrativo gamificado que dura aproximadamente dos horas. Los jugadores tendrán que reunir artículos del Codex a través de una serie de minijuegos y exploración en 360º.

Desarrollado en colaboración con Sugar Creative, una de las compañías líder en tecnología inmersiva del Reino Unido, y con el apoyo del Gobierno de Gales a través del programa Creative Wales, el equipo ha logrado desarrollar una experiencia cultural ambiciosa y accesible que entremezcla la investigación histórica con una narrativa interactiva.

En la app pueden encontrarse objetos históricos reales de la época. Por poner un ejemplo, una famosa fuente lustrada rubí del Instituto del Mundo Árabe de París puede examinarse con todo lujo de detalles en realidad aumentada en Discovery Tour App: Medieval Baghdad, gracias a una serie de escaneos tridimensionales en alta calidad realizados por el museo.

A través de la app, los jugadores podrán disfrutar de la antigua ciudad de Bagdad no solo como un escenario interactivo, sino también como una ventana a la vida cotidiana de la gente en el Imperio abasí.