Una Película de Minecraft: La gran pantalla recibe el universo cúbico del juego más vendido de todos los tiempos

¿Quién iba a decir que un videojuego que comenzó como un simple proyecto de un programador sueco en 2009, terminaría conquistando el mundo (más allá de los bloques) hasta alcanzar las grandes pantallas del cine? Así es, ‘Una Película de Minecraft’ está a punto de estrenarse y su último tráiler es más explosivo que un Creeper en una casa de madera. Porque si alguna vez pensaste que Minecraft era solo un juego para colocar y destruir bloques sin parar, prepárate para ser testigo de cómo se convierte en una aventura épica de cine.

El voxel hecho carne

La trama de la película que se estrena en España el 4 de abril de 2025, sigue los pasos de cuatro inadaptados que son transportados a través de un misterioso portal, al Overworld: un extraño y cúbico país de las maravillas donde reina la imaginación y las disputas entre sus propios héroes y los villanos, ¡oh, los villanos! Desde el temido Creeper, hasta algún que otro Enderman que mira fijamente sin decir nada, todo lo que podemos decir es: "¡Cuidado con esos bichos, que no son tan amigables como parecen!"

La primera adaptación en acción real para pantalla grande del juego más vendido de todos los tiempos está protagonizada por Jack Black (Escuela de Rock) y Jason Momoa (Aquaman) bajo la dirección de Jared Hess (Thelma). El elenco también incluye a Emma Myers (Wednesday), Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Sebastian Eugene (Cuestión de Justicia), Jennifer Coolidge (The White Lotus) y Kate McKinnon (Ghostbusters).

Lo mejor de la adaptación es, por supuesto, ver los gráficos en 3D de Minecraft en pantalla grande, como entrar a un mundo donde cada ladrillo es una oportunidad para hacer algo grandioso (o algo que se derrumbe espectacularmente). Las peleas además prometen ser épicas, pero ¿quién no disfrutaría ver a estos sufridos protagonistas corriendo por la aldea mientras esquivan la explosión de un Creeper?

Una película de Minecraft - Tráiler

Sinopsis

“¡Bienvenido al mundo de Minecraft, donde la creatividad no solo te ayuda a divertirte como constructor, sino que también es esencial para tu supervivencia! Cuatro inadaptados –Garrett “El Basurero” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Emma Myers) y Dawn (Danielle Brooks)– se ven atrapados en sus problemas cotidianos cuando de repente son transportados a través de un misterioso portal al Supramundo: un extraño país de las maravillas cúbico donde la imaginación reina suprema. Para regresar a casa, tendrán que dominar este mundo (y protegerlo de criaturas malvadas como Piglins y Zombies)

mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un constructor experto impredecible, Steve (Black).” ¿Qué te parece el tráiler final de Una película de Minecraft? ¿Tienes intención de ir al cine en su estreno?