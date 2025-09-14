The Beast adelanta su llegada: la nueva entrega de Dying Light ya está a la vuelta de la esquina

No suele suceder que un estudio de videojuegos adelante la fecha de lanzamiento de su nueva criatura. Más bien, todo lo contrario. Pero desde Techland tienen ganas de llevar la contraria a las tendencias en el sector y han decidido ofrecer emocionantes novedades para los fans de Dying Light: The Beast. Tras anunciar que más de un millón de jugadores han reservado su copia de Dying Light: The Beast antes del lanzamiento, ahora han desvelado que el lanzamiento global de Dying Light: The Beast se adelantará un día: será el próximo 18 de septiembre de 2025, con estreno simultáneo en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Aquí puedes consultar los horarios de lanzamiento actualizados en el mapa que encontrarás a continuación.

Y eso no es todo. Como agradecimiento especial a la comunidad, todos los que hayan reservado el juego, y quienes se sumen antes del lanzamiento, recibirán una nueva recompensa exclusiva que revelarán esta próxima semana.

Tymon Smektała, director de la franquicia Dying Light, añadió: “Ver la emoción de nuestra comunidad ante el regreso de Kyle Crane a Dying Light: The Beast, y saber que el juego ya está listo, nos impulsó a hacer algo especial para los jugadores. Nos exigimos al máximo para lograr lo imposible, y por eso decidimos lanzar el juego un poco antes. Estoy deseando ver la reacción de los jugadores cuando finalmente se adentren en el mundo de The Beast”.

Qué es The Beast

Eres Kyle Crane. Tras ser capturado por el Barón y soportar durante años sus dolorosos experimentos, logras escapar. Marcado para siempre al quedar atrapado en el filo de tu humanidad, con ADN humano y zombi, luchas por controlar a la bestia interior y el conflicto que ello implica. Pero tendrás que dominarla si quieres vengarte del hombre que te hizo esto.

Con una mezcla única de mundo abierto y acción survival horror, Dying Light: The Beast se desarrolla en el bello pero peligroso valle de Castor Woods, ahora invadido por zombis en lugar de turistas. Para acabar con tu antiguo secuestrador, deberás forjar alianzas frágiles, además de aprovechar todas tus habilidades de combate en tu arsenal. Pero cuidado, aquí cada paso es una lucha por la supervivencia, especialmente cuando cae la noche y los verdaderos horrores salen a la luz.