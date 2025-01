The Last of Us: Nuevos detalles sobre la trama de la temporada 2 y fecha de estreno confirmada

The Last Of Us Season 2 - Abril 2025 Max

La segunda temporada de ‘The Last of Us’ se estrena en abril. Al menos esto es lo que han revelado los representantes de Sony durante una conferencia en CES 2025. Además de confirmar el calendario, se lanzó un nuevo teaser, centrado en escenas de Abby (Kaitlyn Dever) y los infectados en Seattle. En noviembre de 2024, durante la presentación de la programación de 2025, Casey Bloys, CEO y presidente de HBO y Max Content, ya había adelantado que la segunda temporada llegaría en la primera mitad de 2025. Algo que ahora se ha confirmado con esta revelación.

El viaje por la supervivencia prosigue

Así nos preparamos para la segunda temporada con la presentación de un material inédito, que ofrece un vistazo a las tensas escenas centradas en el personaje interpretado por Kaitlyn Dever que trae consigo momentos de acción y tensión que prometen mantener a los seguidores en máxima tensión. En el avance también podemos ver escenas de acción con Ellie y Dina, personajes interpretados por Bella Ramsey (Juego de Tronos) e Isabela Merced (Madame Teia), respectivamente. Estas incluyen una horda de enemigos, pasillos y momentos que anticipan la tensión que definió la primera temporada.

La segunda temporada no solo profundiza en la relación entre Joel y Ellie, sino que también sigue el viaje de Abbey, una de las figuras más complejas y controvertidas del segundo juego de la saga. La temporada también continuará explorando las tramas relacionadas con los Seraphites, una comunidad organizada que juega un papel fundamental en ‘The Last of Us Parte II’.

Elenco y personajes

La temporada contará con un elenco impresionante, encabezado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que retoman sus papeles como Joel y Ellie, respectivamente. Entre los nuevos miembros se encuentran Kaitlyn Dever como Abby, Jeffrey Wright (The Batman) como Isaac, Gabriel Luna (Terminator: Dark Fate) como Tommy, y el joven Mazino (Treta) como Jesse. Además, Taty Gabrielle (Uncharted: Off the Map) interpretará a Nora, Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) será Manny, Ariela Barer (Ladyworld) dará vida a Spencer, y Riverdale's Spencer Lord tomará el papel de Owen.

Producción y locaciones

Los nuevos episodios han sido grabados en Vancouver, Canadá, un lugar que se ha convertido en escenario clave para el rodaje de las historias post-apocalípticas que caracterizan a la serie. La producción de la segunda temporada se completó en agosto de 2024 y con el regreso de los principales personajes y la introducción de caras que traerán consigo nuevos conflictos, la temporada promete ser tan emocionante y emotiva como la primera. Con el estreno confirmado para abril de 2025 la espera ya casi ha terminado.

¿Dónde ver The Last of Us en España?

La serie se encuentra disponible en HBO Max en España, la plataforma de streaming de WarnerMedia. La primera temporada completa, así como los próximos episodios de la segunda, estarán disponibles en esta plataforma para todos sus suscriptores. Además, si ya eres cliente de algunos servicios de televisión de pago que incluyen HBO Max en su oferta, también podrás disfrutar de la serie a través de esos canales, como en el caso de Vodafone, Orange o Movistar Plus, que también incluyen el acceso a esta plataforma.