La actriz Elisa Mouliaá ha solicitado la apertura de juicio oral contra el exdiputado Íñigo Errejón y pide que sea condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual. Así lo recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también reclama una indemnización de 30.000 euros por daños morales y por las secuelas derivadas de los hechos denunciados. La acusación, representada por Mouliaá, pide además que se abra una pieza separada de responsabilidad civil y que el acusado deposite una fianza; en caso de no abonarla, solicita la práctica de diligencias para conocer su situación patrimonial. El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, cuyo titular es el magistrado Adolfo Carretero, ya propuso el envío a juicio del exdirigente de Más País al considerar que “los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados” por su versión. En su auto subraya que la denunciante “no tenía ningún móvil espurio ni enemistad, odio o venganza” contra Errejón y que “su declaración es coherente en lo esencial”.

En su escrito, la actriz detalla que conoció al político a través de Instagram y Telegram aproximadamente un año antes de los hechos, ocurridos el 8 de octubre de 2021. Esa noche, según relata, se produjeron “tres episodios de índole sexual” que constituirían un delito continuado contra la libertad sexual. Mouliaá señala que asistió a una presentación literaria de Errejón, tras la cual él la invitó a tomar unas cervezas y, más tarde, a una fiesta en casa de unos amigos de ella. Durante el trayecto en taxi hacia la vivienda, el exdiputado le habría impuesto “tres reglas”: no alejarse de él, regresar en un minuto si lo hacía y darle un beso esa noche. Según el relato, dentro del ascensor del edificio, Errejón habría “agarrado con fuerza de la cintura y comenzado a besarla sin consentimiento”. El segundo episodio, añade, tuvo lugar durante la fiesta, cuando el político la llevó a una habitación y le tocó partes íntimas, aprovechando que había bebido alcohol y su voluntad estaba mermada. El tercer incidente se habría producido camino al domicilio del acusado, adonde la actriz accedió pese a encontrarse afectada emocionalmente y bajo los efectos del alcohol. En ese trayecto, Errejón la habría manoseado nuevamente sin su consentimiento, ante lo cual ella reaccionó “parándole en seco” y recordándole la ley del “solo sí es sí”. Posteriormente se marchó a su casa. El escrito añade que la actriz sufre estrés postraumático y ha necesitado tratamiento psicológico a raíz de los hechos denunciados.

Por su parte, Íñigo Errejón niega los hechos y ha recurrido su procesamiento por agresión sexual, alegando que no existen “mínimos indicios de culpabilidad”. En su recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, la defensa sostiene que las diligencias practicadas “descartan cualquier indicio de criminalidad y corroboran el relato inventado de la denunciante”.

El exdiputado pidió el sobreseimiento libre y el archivo de la causa abierta por el juez Carretero, al considerar que la denuncia fue “tardía y con motivación espuria”, presentada después de su dimisión como parlamentario. Según su versión, la actriz habría actuado movida por un “ánimo de notoriedad e ingresos”, tras un periodo sin actividad profesional.

Errejón sostiene que Mouliaá se habría “subido a una ola mediática” que le ha reportado popularidad y presencia frecuente en medios de comunicación. Además, critica que el juez haya dado credibilidad total a la denunciante, mientras los testigos presenciales “la desmienten íntegramente”.