Jennifer Hermoso ha negado que diera permiso a Luis Rubiales para besarla en la boca y que este le "faltó al respeto". "Sentí que estaba fuera de contexto. Me estaba besando mi jefe y eso no debe ocurrir", ha relatado en su declaración en el juicio contra el ex presidente de la RFEF.

Hermoso ha asegurado que Rubiales manchó "uno de los días más felices" de su vida. "En ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé", ha incidido antes de relatar cómo fue el momento por el que Rubiales se enfrenta a 2 años y 6 meses de cárcel.