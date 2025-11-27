El presidente de la Junta recuerda que cuando se celebró el debate general sobre la situación de Andalucía el pasado mes de junio entró en prisión el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado el "papelón" del PSOE este jueves en el Debate sobre el estado de la comunidad, tratando de "desgastar" a su Gobierno y de "embarrar", precisamente el día en que se conoce la entrada en prisión del ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y el ex asesor Koldo García.