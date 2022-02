La confesión más sincera de Paula Echevarría

Paula Echevarría ha pasado por los micrófonos del nuevo programa de María Casado, Las tres puertas de TVE, para hacer balance. La actriz e influencer ha realizado un repaso de su vida profesional y personal, reconociendo que no ha sido fácil encontrar el equilibrio entre ambas esferas. “Para trabajar en las redes sociales he tenido que hacer un profundo ejercicio para mantener el equilibrio entre lo personal y lo profesional”, explica.

La actriz nació el 7 de agosto de 1977 en Candás (Asturias). Allí, donde vuelve cuando sus compromisos laborales se lo permiten, residen sus padres y su único hermano. Para Paula su familia es un pilar fundamental y siempre ha tenido el apoyo de los suyos para superar los malos momentos. Una de las decisiones más importantes que tuvo que afrontar fue trasladarse a Londres a finales de los 90 para formarse, estudiar inglés y ampliar sus conocimientos.

Un hecho cambió su vida. En un hotel de Lanzarote coincidió con el cantante David Bustamante. El flechazo entre ambos fue inmediato. A los nueves meses de noviazgo, la pareja anunció su boda en Asturias. La ceremonia tuvo lugar en la basílica Santa María la Real de Covadonga con 300 invitados, muchos de ellos rostros conocidos por el público. Lo que parecía una historia de amor idílica se truncó en 2018 cuando comunicaron su divorcio a los medios de comunicación. La relación dejaría como fruto a su hija Daniella, nacida el 7 de agosto de 2008.

En la entrevista con María Casado, Paula Echevarría ha confesado la decisión que tomó junto a David Bustamante para proteger a su hija Daniella. “A los hijos no hay que exponerles mucho en redes, pero tampoco protegerlos demasiado”, asegura. Pese a ello, no siempre se cumplió esa premisa. “A Daniella la protegí, no la sacábamos ni el padre ni yo en ninguna parte. Pero hubo un punto de inflexión y es cuando la hija de una persona famosa cumplió 18 años. Me dio mucho miedo. Decidimos naturalizarlo, hay que protegerles pero sin crear el efecto contrario”, destaca.

Paula Echevarría atraviesa uno de sus mejores momentos, encontrando la estabilidad emocional al lado del exfutbolista Miguel Torres. Tras haber sido madre por segunda vez, el primer hijo en común con el que fuera jugador del Real Madrid, la relación entre ambos está consolidada. Una estabilidad que coincide con sus éxitos profesionales, que en los últimos tiempos están estrechamente ligados a la faceta de influencer y a la publicidad. Paula Echevarría es una referente del estilo y un reclamo publicitario de primer nivel en nuestro país. De hecho, cuenta con su propia marca dedicada a la venta de perfumes y a la colección de ropa Space Flamingo. Su empresa, Salt and Sun Proyect SL facturó casi medio millón de euros en ventas durante el 2020.

En las redes sociales acostumbra a deleitarnos con sus estilismos, razón por la que muchas firmas apuestan por la actriz para sus campañas publicitarias. La influencer ha destacado que ha llegado a sorprenderse por la fidelidad de muchos seguidores en las redes. “Más que el número de seguidores, me sorprende la fidelidad de muchos de ellos. Eso es lo que me gusta. Todos esos seguidores que están ahí desde hace muchos años también tienen la necesidad de sentirse cercanos a ti y hay una parte personal que muestro sin reparo. Y hay una parte que me gusta guardarme para mí”, aclara sobre la exposición en las redes sociales.