Los momentos más destacados del 2018

A unas cuantas horas de cerrar el año, es buen momento para hacer balance. El 2018 ha sido un año repleto de buenas y malas noticias: nacimientos, nuevas parejas sentimentales, fallecimientos y sorpresas varias han hecho que estos 12 meses que finalizan en horas, se conviertan en la fecha recordada para siempre para determinadas efemérides.

A comienzos de año el rey Felipe VI estrenaba la redonda cifra de 50 años. Acompañado de su familia, la Reina y las infantas Leonor y Sofía, encaraba el que sería su cuarto año de reinado. Un año complicado para el monarca marcado por el enfrentamiento que tuvieron la reina Sofía y Doña Letizia y el encarcelamiento de su cuñado, Iñaki Urdangarín.

Buen año, no obstante, para los Duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Makle, que se casaban el 19 de mayo de este año en Londres. Una de las bodas más seguidas del año y que no estuvo exenta de polémica. Un enlace al que no acudió el padre de la novia debido a la mala relación entre ambos. Tras unos meses de matrimonio, la pareja enta en el nuevo año con otro nuevo proyecto: ser padres.

Justo al contrario que la pareja formada por Sergio Ramos y Pilar Rubio. Tras haber sido padres de su tercer hijo en común el futbolista del Real Madrid y la presentadora pasarán por el altar en 2019, como ha dejado entrever el propio Ramos con una publicación en sus redes sociales en la que se puede leer: "Ha dicho que sí".

Tras casarse el pasado mayo, los Duques de Sussex esperan el que será su primer hijo para el 2019

Otra que se estrenará como mamá, justo un año después de contraer matrimonio con Fernando Verdasco, es Ana Boyer. La hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer ha anunciado que su pequeño, del que aún desconoce el sexo, nacerá la próxima primavera, en abril. En el punto diametralmente opuesto se ha encontrado este año la tenista Arantxa Sánchez Vicario. Tras haberse enemistado con su familia por defender a su ya ex marido, Josep Santacana, del que se separó a mediados de febrero, la tenista se sinceró y admitió que se "había equivocado durante todo este tiempo".

También se dijeron adiós definitivamente la pareja conformada por Brad Pitt y Angelina Jolie. Lo que empezó siendo una separación amistosa está acabando con un intercambio de demandas entre ambos por la custodia de sus seis hijos.

Un año, el 2018, en el que destaca también la celebración por la mayoría de edad de algunas benjaminas del panorama rosa. Por un lado, Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar y, por otro, Cayetana Rivera (primogénita del torero sevillano y la duquesa de Montijo, Eugenia Martínez de Irujo). Y familia unida jamás será vencida, como en el caso de Ana Obregón y Alessandro Lequio que viajaron hasta EEUU para apoyar a su hijo en su lucha contra el cáncer. La misma lucha que está acometiendo Terelu Campos, tras conocer que tenía un nuevo tumor en la mama.

Un año también de grandes casamientos. Como el de los duques de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo; Marta Ortega, hija de Amancio Ortega y Carlos Torretta y el de Richard Gere con Alejandra Silva.

No exento de despedidas el 2018 ha sido el año en el que se le ha dicho adiós a personalidades como Aretha Franklin, José María Íñigo o Avicii.