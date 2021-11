El testimonio más desgarrador de Will Smith

Will Smith es un tipo sincero. El conocido actor se encuentra alejado de la interpretación y centrado en otros proyectos. Ahora ha decidido armarse de valor para confesar sus pensamientos más íntimos. Mañana sale a la venta en Estados Unidos, Will, un libro de memorias donde se recogen algunos de sus peores recuerdos de la infancia.

La revista People ha publicado en exclusiva un extracto muy revelador en el que confiesa uno de los momentos más duros que vivió y que todavía a día de hoy le atormenta. Su padre, William Carroll Smith, tiene mucho que ver en esto. Junto a su madre, Caroline Bright, crió a Will Smith y a sus tres hermanos en Filadelfia.

“Mi padre era violento, pero también estaba en cada partido, obra de teatro y recital. Era un alcohólico, pero estaba sobrio en cada estreno de una de mis películas”. Esa dualidad, entre el bien y el mal, marcó la infancia del reputado actor. “Escuchaba cada disco, iba a todos los estudios, el mismo perfeccionismo que aterrorizaba a su familia era el que nos daba de cenar cada noche de mi vida”, escribe el intérprete.

El actor de El príncipe de Bel Air no se corta la lengua y ofrece todo tipo de detalles de una infancia dura y marcada por la violencia en el seno familiar. “Cuando tenía nueve años vi a mi padre pegarle un puñetazo a mi madre en el lado de la cabeza, con tanta fuerza que se desmayó. La vi escupir sangre. Ese momento, en esa habitación, definió quién era yo más que cualquier otro momento de mi vida”, relata.

Ese episodio de su vida le creó un trauma difícil de olvidar. “Todo lo que he hecho desde entonces -los premios y reconocimientos, la atención y los focos, los personajes y las risas- ha sido una discreta línea de perdones a mi madre por no haber actuado ese día, por haberle fallado y no haberme enfrentado a mi padre, por ser un cobarde”, afirma el actor en una de sus confesiones más impactantes.

La dura niñez le llegó a provocar intenciones homicidas contra su padre, cuando este sufrió un cáncer y él ejercía de cuidador. Por aquel entonces sus padres ya estaban divorciados. “Una noche cuando estaba empujando su silla del dormitorio al baño me invadió una sensación de oscuridad. El camino pasa por las escaleras. Cuando era pequeño me decía a mí mismo que un día vengaría a mi madre, cuando fuera lo suficientemente grande y fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, podría acabar con él”, asegura en sus memorias.

La oscura reflexión de Will Smith no llegó a materializarse y solo fue un pensamiento difuso por presenciar los malos tratos de su padre hacia su madre. “Me detuve en la parte superior de las escaleras. Podría empujarlo hacia abajo y salirme con la mía fácilmente. Décadas de dolor, enfado y resentimiento me invadieron y después retrocedieron, negué con la cabeza y seguí el camino hacia el baño”, recuerda en su libro titulado Will.

Will Smith y su mujer Jada Pinkett, con la que lleva casado 24 años, tienen dos hijos en común, Jaden y Willow. Ambos han apostado por Hollywood y el mundo de la música como ocupación profesional. La hija pequeña triunfa con uno de los temas más virales del momento, Meet me at our spot. La familia siempre ha seguido trabajando en Hollywood, que parece que es la solución a todos sus problemas. Ellos muestran su lado más sincero en el programa Red Table Talk, que presenta Jada Pinkett y que cuenta con las colaboraciones de su madre, Adrienne Pinket y de su hija Willow.

Will Smith es otro ejemplo de éxito que ahora nos sorprende con un duro relato familiar que marcó su adolescencia y despertó sus instintos más primarios.