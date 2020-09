Irene Montero, continuo 'trending topic' gracias a Vanity Fair

Ya está más que acostumbrada a convertirse en trending topic, ya sea por cuestiones políticas o por frivolidades. Irene Montero, que revolucionó las redes sociales a finales de agosto con una entrevista concedida a Rosa Villacastín para Diez minutos, vuelve a ser tendencia por una entrevista concedida ala revista de moda Vanity Fair. La Preysler de Galapagar, como apodaron a la ministra tras su primera incursión en el mundo del papel cuché, se abre en esta entrevista y habla sobre su vida íntima con Pablo Iglesias, sobre maternidad y feminismo y ofrece una imagen de mujer empoderada en la portada que ha suscitado todo tipo de comentarios y reacciones.

Críticas en Twitter

La ministra es carne de Twitter y, como era de esperar, su entrevista y sesión de fotos hicieron arder las redes sociales este miércoles. A pesar de que la ministra de Igualdad se centre en su entrevista en temas como el feminismo, los rumores de infidelidad por parte de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, el acoso a su chalet de Galapagar o los cambios que la maternidad han supuesto a su vida, el foco de atención de los tuiteros no estaba en sus declaraciones y titulares.

En esta ocasión (y no es la primera vez) las críticas suscitadas hacia la ministra tenían más que ver con su atuendo que con su discurso. Los tuiteros, observadores hasta el extremo, criticaron el usos de marcas en sus prendas de vestir (Pedro del Hierro, Mango, El Corte Inglés) y, sobre todo, su aparición en una revista de moda cuando la pandemia de coronavirus vive su segunda ola en España. Además, tachan a la ministra de Igualdad contradictoria por promover el feminismo y hacer gala de la frivolidad. Los comentarios machistas en redes no se han hecho esperar.

Es de una frivolidad espasmosa aparecer en revistas diciendo “el acceso a la belleza es un derecho” mientras estamos en una cruda segunda ola de la pandemia. El derrumbe de Podemos también se explica por una completa desconexión con la realidad. https://t.co/yUruP3Xt6u — Estefania Molina (@EstefMolina_) September 23, 2020

Irene Montero en Vanity Fair. Cabalgando contradicciones. pic.twitter.com/EqdrV9sDC5 — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 23, 2020

Ajena a las críticas y dispuesta a abrirse

Al comienzo de la publicación, Irene Montero le quita hierro a las críticas que vertieron sobre ella tras su entrevista con Rosa Villacastín y, quizás imaginando lo que se le venía encima, se explica. "Nunca me hubiera imaginado esta reacción. Somos plurales y mi responsabilidad es acudir a los medios que me invitan, incluso si es para disentir con ellos. ¡Como si determinadas cosas que se le pueden criticar a la prensa del corazón no estuviesen en la supuesta prensa seria!, declara Irene Montero en Vanity Fair.

Es la ministra que más titulares acapara. Irene Montero habla con 'Vanity Fair' sobre feminismo, rumores de infidelidad, el acoso en su polémico chalet y cómo la maternidad ha cambiado su día a día y el de su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias.https://t.co/u9V4DlUveE — Vanity Fair España (@VanityFairSpain) September 22, 2020

A pesar de ello, la ministra no duda en hablar sobre su relación de pareja con Pablo Iglesias y de su vida familiar. "No es sencilla la armonía con tres niños pequeños. Te puedes querer, ser una pareja engrasada y aun así, por la mínima chorrada, el cansancio, la saturación, puedes acabar mirándote y preguntándote: ¿De qué estamos discutiendo?", declara la ministra en Vanity Fair. Montero asegura ser conservadora en las relaciones de pareja, pero afirma estar trabajando en ese sentido para afrontar las cosas desde otra perspectiva. "Tengo mi mala leche y también mis inseguridades, pero con los niños me doy cuenta del ímpetu y del carácter que tengo, aunque las decisiones sobre nuestros hijos son compartidas con Pablo, que se ha demostrado más hábil que yo en muchas cosas". Alaba las cualidades de su pareja y habla sobre el acoso sufrido en su chalet de Galapagar, una tensión que, según ella, no deja indiferente la relación de pareja.