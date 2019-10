LODI abre sus puertas en Sevilla con Virginia Troconis como embajadora

La firma española de calzado LODI ha inaugurado el pasado 24 de octubre su segunda tienda en España y la primera en Sevilla. Ya llevábamos tiempo atentos a sus publicaciones de Instagram hasta que, por fín, conocimos el esperado destino en el que LODI llevaría a cabo su nueva apertura.

Lo han hecho de la mano de su embajadora Virginia Troconis, con la que hemos conocido un poco más de una marca que apuesta por el lujo, la tendencia y la comodidad.

Con más de 100k seguidores en Instagram, Virginia se ha abierto paso en el mundo de la moda desde que llegara a Sevilla hace 18 años, ciudad que siente como suya y en la que disfruta del cariño y del respeto de su gente.

Se siente agradecida por las oportunidades que le ha dado la capital y por las experiencias que ha vivido, de las cuales la mejor es la de ser madre, se dedica 100% a sus hijos aunque como nos ha comentado ella, "ahora que mis hijos están más grandes, puedo permitirme tener la libertad de hacer este tipo de cosas".

"Estoy encantada con esta oportunidad que me ha dado LODI, de estar aquí y de formar parte de esta gran familia durante un buen tiempo, tengo muchísimas ganas de trabajar con ellos y de que venga mucha gente y marcas a Sevilla para hacer cosas con ellos también." Nos contaba Virginia.

Se define como una mujer atrevida en cuanto a las tendencias y que siempre busca la comodidad y fidelidad a su estilo, es por ello por lo que ha apostado por LODI:"Es una marca que une tendencia y tradición, que te calza desde la mañana hasta la noche porque tiene desde unas deportivas o un botín hasta para ir a una alfombra roja".

"La comodidad gracias a su doble gel que te permite ir en tacón, para mi es muy importante. Me cuesta mucho ir con tacón y pasar muchas horas. Además han traído la tendencia del blanco, yo nunca pensé en ponerme un botín blanco y ahora estoy enamorada. Con el zapato de novia han innovado con el azul y creo que a Sevilla le hacia falta tener este tipo de calzado y tienda y que lleguen estas marcas".

-De las tendencias que hay para este otoño ¿con cual te quedarías y cuál no llevarías nunca?

-Sinceramente, me gusta la tendencia del blanco y ese zapato deportivo que tiene un poco de altura, que no vas plana. Yo creo que me atrevo con todo, me gusta mucho el animal print solamente en el tacón, pero LODI tienen unas botas altas de cowboy de animal print que me parecen ideales. Tenemos un poco para todo, para cada ocasión.

- Actualmente el animal print se ha reinventado totalmente y hay una variedad muy amplia, ¿cuál es tu favorito?

- A mi me gusta el de tigre, pero ahora estoy loca con las botas de animal print de cebra ¡las quiero!

- ¿Algún proyecto propio o algún sueño por cumplir?

- Este año estoy haciendo muchas cosas, sigo trabajando con mi blog, con cosas de moda, con alimentación y deporte. Me quiero preparar una media maratón para el año que viene, estoy centrada en mis hijos, en mi casa, en que cumplo 40 años en diciembre pero con ilusión y con ganas.

Virginia también nos ha adelantado que en este periodo con LODI es muy probable que tenga la oportunidad de participar en el proceso de diseño, ¡estamos deseando verla como diseñadora!