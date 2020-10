Amaia Salamanca, todas las razones por las que vas a querer su nuevo color de pelo

El cambio de estación hace que todas queramos cambiar de look, ya sea con un nuevo corte de pelo o con un cambio de color. La última celeb que ha sucumbido a un cambio de look radical ha sido Amaia Salamanca, que hace unos días nos sorprendía en su cuenta de Instagram con un color de pelo al que no nos tiene acostumbrados.

Aunque por exigencias del guión más que por propio placer, la actriz ha dejado atrás el característico rubio al que nos tiene acostumbrados por un tono castaño que le resulta muy favorecedor. La eterna rubia ha apostado por un Illuminated Brunette, la nueva tendencia en tonos castaños y que va a ser el color estrella de esta temporada. Se trata de un tono que ofrece una versión más juvenil y fresca que el castaño tradicional que contiene reflejos de sol para darle ese aspecto veraniego que todas queremos eternizar en nuestra melena.

Un color que nació en Brasil

Todo parece indicar que esta tonalidad de pelo nació en Brasil, concretamente en Sâo Paulo, y que fue el estilista Joâo Bosco, propietario del salón Salâo 1838, el que le dio nombre y apellidos. El creador de esta tendencia capilar consigue este tono tan natural (el moreno iluminado) con un tono marrón tres tonos más claros que el color natural del cabello.

El estilista huye de técnicas como el balayage, en las que los reflejos comienzan en la raíz o los medios, para barrer el color más claro desde los extremos en mechones pequeños hacia arriba y evita que exista una diferenciación brusca entre los tonos a mitad de la melena.

El toque final es usar un moreno que coincida con el color base para difuminar las raíces. Esta técnica ayuda a fundir los diferentes colores para lograr una apariencia con reflejos naturales que se distribuye por todo el cabello.

Efecto rejuvenecedor y natural

Esta técnica se presenta como una versión mejorada de los marrones tradicionales, ya que su efecto es mucho más juvenil y fresco. Esta luminosidad dulcifica los rasgos del rostro y nos da un aspecto mucho más rejuvenecido y natural.

Este castaño iluminado busca igualar el efecto que crea el sol sobre la melena después de pasar un día intenso de playa, por eso su efecto resulta tan natural y se convierte en la coloración perfecta para aquellas que quieren aclarar su color de pelo pero que no suponga un impacto visual ni pierda su aspecto natural.

Esta decoloración también es ideal para aquellas melenas morenas que durante el invierno parecen demasiado uniformes y sin vida. Este tono es como una prolongación del aspecto fresco de las melenas en verano. Por esta razón, este nuevo color de cabello surge para recordar cómo eran los días donde el clima era cálido. Al igual que las técnicas que se caracterizan por brindar un efecto más natural en el cabello, pero sin dejar de iluminarlo, no requiere de mucho mantenimiento. Sólo es necesario acudir a la peluquería para subir el efecto o simplemente para aclarar algunas mechas en particular.