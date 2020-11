Los cuatro productos que no faltan en la rutina de belleza de Paula Echevarría para cuidarse durante el embarazo

Una de las cosas que más nos gustan de Paula Echevarría, además de su súper estilazo, es que comparte en su cuenta de Instagram todo aquello que nos pueda servir a las demás. Acostumbradas como nos tiene a lucir modelazos y darnos ideas a la hora de crear nuestros propios outfits, Paula Echevarría siempre ha compartido con sus seguidoras sus rutinas de ejercicios y sus rituales de belleza. Como no podía ser de otra manera, ahora que la actriz está embarazada, no ha dudado un sólo momento en compartir con sus seguidoras los trucos y consejos para afrontar esta nueva etapa.

Nada más hacer público su embarazo, Paula Echevarría compartía a través de sus redes sociales cómo eran sus nuevas rutinas de ejercicio y las herramientas con las que trabaja, junto a Raquel López (Mamifit), ahora que va a ser mamá. La actriz no sólo ha incorporado nuevas rutinas de ejercicio a raíz de su embarazo, también ha variado su rutina de belleza para aplicar tratamientos y cuidados específicos para embarazadas.

Paula Echevarría cuenta con la ventaja de tener muy instaurado cuidarse la piel como un hábito. Desde pequeña lo ha adquirido y es por eso que luce una piel radiante siempre. Pero ahora tiene que introducir a su habitual rutina algún producto específico.

Aunque Paula juega con ventaja porque éste es su segundo embarazo, la actriz ha querido probar productos y tener en cuenta aspectos que, a veces, olvidamos. Estos son algunos de los imprescindibles que Paula Echevarría ha compartido en su cuenta de Instagram y que ahora están al alcance de todas las futuras mamás (y de las no mamás también).

Productos para reafirmar el escote

A través de su cuenta de Instagram, Paula Echevarría reconocía que esta zona era una de las que más nos olvidábamos a lo largo de nuestra vida y a ella eso le da coraje. Por eso, durante el embarazo está poniendo especial atención a escote y senos.

"Le pongo mucho empeño y he recurrido a Senobell, que es una crema y leche hidratante, que reafirma y tonifica la piel. Me la pongo por la noche y me la aplico desde los senos hasta la barbillla, que coja todo el escote y el cuello para que no pierda firmeza", aseguraba la it girl en su cuenta de Instagram.

Un sérum facial para tratar las manchas del embarazo

La aplicación de un sérum facial es un hábito que ya formaba parte de la rutina de belleza de Paula Echevarría. Con la idea de prevenir el envejecimiento de la piel, el sérum es un aliado perfecto que ahora la actriz todavía pone más en valor.

"Este es uno de mis últimos descubrimientos, es un aceite facial para utilizar por la noche y está compuesto por 15 aceites esenciales. Además de tratar cicatrices y ser antiarrugas, previene y trata las manchas, que en el embarazo es bastante frecuente la aparición de éstas. Además es muy nutritivo", aseguraba Paula Echavarría en referencia al Red Velvet Oil Serum de Freshly Cosmetics.

Sérum, también en el cuerpo

Paula Echavarría es consciente de los múltiples beneficio de aplicar un sérum en nuestra piel, por eso también apuesta por aplicar un sérum corpral. En este caso, la actriz vuelve a confiar en Freshly Cosmetics y apuesta por el Hyaluronic Energy Body Serum.

"Este producto lo he podido seguir usando porque es apto para embarazadas. Es una suerte, porque hay muy pocos que reduzcan la grasa localizada de embarazadas. Trata las varices, la hinzchazón, la retención de líquidos, tonifica la piel y aporta mucha luminosidad., Estoy encantada con él y me ayuda a mantener todo esto a raya", explicaba Paula en su cuenta de Instagram.

Mucha atención a las estrías, sobre todo en el embarazo

Una de las principales preocupaciones de las embarazadas es la aparición de estrías. Aunque para Paula Echevarría es algo que deberíamos tener presente siempre y aplicarnos un producto antiestrías con independencia de si estamos embarazadas o no.

"El antiestrías es un producto que no solamente debería usarse en el embarazo. Pero ahora la piel da muchísimo de sí y es muy importante usar un producto así. Uso una marca de confianza y que esté probado su beneficio. Reduce y previene la formación de estrías en un 89%. Huele de maravilla y te deja la piel súper suave", explicó Paula Echevarría al hablar del producto que usa, Trofolastin antiestrías.