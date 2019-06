La Boda de Rocío Osorno y Coco Robatto, un enlace de lo más tradicional

A pesar de lo que pueda parecer la boda de Rocío Osorno y Coco Robatto, ha sido un evento de corte clásico, muy elegante y sin estridencias. La ceremonia, celebrada en el Sagrario de la Catedral de Sevilla, ha contado con unos 300 invitados entre los que han destacado los familiares y amigos más allegados de la pareja.

La novia, Rocío Osorno, llegaba al templo poco después de que marcaran las 18:40 de la tarde acompañada del padrino. Visiblemente emocionada y agradecida por los halagos que le gritaba una multitud expectante que la esperaba en la Avenida de la Constitución. Desde un coche de color negro modelo Rolls-Royce, ha avanzado hacia la capilla donde ya la esperaban todos los invitados. Entre los rostros más destacados, compañeras de profesión y amigas. Entre ellas, Paula Gonu, Pippa Porras, Aretha Galleta, Macarena y Alba Silva, Helena Cueva o Margarita de Guzmán, entre otros.

Los recién casados han disfrutado de una ceremonia tradicional, ambientada con música clásica instrumental y varias lecturas tras las que se han dado el “Sí, quiero” entre lágrimas de emoción.

Una vez casados, la influencer ha publicado en una secuencia de stories en su Instagram. Desde el coche, los recién casados han hecho públicas sus primeras impresiones mientras se dirigían ya a la Hacienda Saltillo Lasso, donde ha tenido lugar la cena y celebración. En su viaje, la diseñadora preguntaba directamente a su marido, Coco Robatto: "¿Qué se siente al estar casado?", a lo que él responde, "la misma felicidad que siempre".

Igualmente, aprovechaba la diseñadora esta misma red para mostrar detalles de su look de novia, como la corona de pedrería y estrellas de plata firmada por Marucca. Previamente, la instagramer había publicado una imagen con su vestido de novia agradeciendo a su equipo todo el trabajo: "Es el vestido de mis sueños, sencillo, pero con esos detalles que me gustan y que hacen que me sienta como una princesa", se lee.

La celebración de la Boda de Rocío Osorno y Coco Robatto

El lugar de la celebración ha sido la Hacienda Saltillo Lasso, situada en la Autovía Sevilla-Madrid. Un lugar recientemente rehabilitado para la celebración de eventos. Un enclave al aire libre decorado con un estilo romántico.

Al llegar, los invitados han podido disfrutar de un cóctel que ha estado amenizado con el cantante de La Voz, Alejandro Bejarano. El solista sevillano ya ha actuado en algunos de los desfiles de la influencer y diseñadora, que es fan de su música.