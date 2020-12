María Pombo tiene los 'looks' más bonitos de todo el 2020 y que no vamos a parar de copiar el próximo año

El 2020 ha sido un año de intensas emociones para la influencer María Pombo. A escasos días de dar a luz, la influencer supo que estaba embarazada al mismo tiempo de que se enteraba de que padecía esclerosis múltiple. María Pombo hizo públicas ambas noticias a través de sus redes sociales, donde ha compartido con sus seguidoras sus sensaciones, miedos e inquietudes. La influencer también ha cambiado de domicilio y, a través de redes sociales, hemos descubierto que el vestidor de María Pombo es el que todas queremos tener en casa. Pero, además de para su vida personal, 2020 también ha sido un año de cambios en cuestiones laborales para María Pombo.

La influencer del millón y medio de seguidores (actualmente cuenta con un millón setecientos seguidores), ha visto reconocido su trabajo en redes sociales después de que la revista Forbes la incluyera en su lista de las cien mejores influencers de nuestro país. Este reconocimiento la ha impulsado a seguir con sus proyectos laborales y este año también ha lanzado su quinta colección de joyas con Agatha Paris. Mientras tanto, María Pombo no ha dejado de compartir con sus seguidoras los looks que han marcado su 2020 y que a nosotras nos han conquistado.

Chaquetas de flecos, cuadros vichy, petos vaqueros, vestidos de punto... La influencer ha llenado su Instagram durante todo el año de looks en los que luce las últimas tendencias y nosotras, que no le hemos quitado ojo, hemos visto en María Pombo todo un referente a la hora de dar con un outfit perfecto para el día a día. Descubre la selección que hemos hecho de los looks más bonitos de María Pombo de este 2020 y que seguro seguiremos llevando el próximo año.

Cuadros vichy y botas altas

Esta temporada los cuadros vichy han sido el estampado más en tendencia y María Pombo no ha dudado en apuntarse a la moda. Con un conjunto de falda y gabardina, la influencer combina su outfit con unas botas de caña alta en color burdeos, con las que le da un toque de color, y un jersey de cuello alto, nuestro salvador este invierno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Jersey de punto, gabardina y bolso amarillo

En la recta final de su embarazo, María Pombo nos ha dejado looks realmente inspiradores, con independencia de si estás embarazada o no. En este caso, sus look nos encanta porque la influencer apuesta por un jersey de punto en gris oscuro, que ella lleva con cinturón para marcar su barriguita, una gabardina en tonos beige y un mini bolso en amarillo, que es la nota de color del outfit y que a nosotras nos encanta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Chaqueta de flecos y mucho cuero

Estamos completamente enamoradas de este look de María Pombo. La influencer lo lucía a principios de enero, cuando los flecos todavía no eran la súper tendencia que son ahora, y nosotras ya sabíamos que sería unos de sus mejores looks.

El estilismo es bastante sencillo, pantalón y chaqueta de cuero combinados con un jersey blanco, pero a nosotras nos encanta porque nos muestra el lado más rockero de María Pombo y nosotras somos muy de ese rollo. Lo mejor del outfit es que ella combina el cuero con unos maxi pendientes y una gargantilla que rompen por completo con el look.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Vestido de punto en camel

Los vestidos de punto han sido el descubrimiento de la temporada. Calentitos, cómodos y elegantes, estos vestidos son súper versátiles y María Pombo no duda en lucirlos para presumir de barriguita. Es un outfit muy sencillo pero que a nosotras nos encanta porque nos ofrece la posibilidad de ir ideales sin pasar nada de frío.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

El famoso peto vaquero

Parecía una prenda reservada para los más pequeños de la casa o un recuerdo de aquellos maravillosos 90, pero fue ponérselo María Pombo y convertirse en la prenda que todas queríamos llevar. El peto vaquero (que o lo amas o lo odias) se ha convertido en tendencia esta temporada gracias a María Pombo, que lo llevó con una camisa blanca, haciendo de un look sencillo un estilismo con mucho rollo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

La versión en negro de su famoso peto

María Pombo debió cogerle el gustillo a su peto vaquero y, al igual que nosotras cuando encontramos una prenda que nos encanta, decidió apostar por esta prenda también en color negro. De nuevo, la influencer apuesta por una camisa blanca para combinarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Chaqueta y falda con botas altas

Es otra de las tendencias que han marcado esta temporada. Los diseños dos piezas, sobre todo en su versión de chaqueta y falda, se han convertido en un must have esta temporada, aunque María Pombo ya apostase por este look a principios del pasado febrero. Ella lo combina con unas botas altas y le da un toque de color con un bolso minimalista en color rojo, que ejerce de complementario del verde de su traje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Vestido de cuadros y chaleco

Estas embarazada no ha supuesto un punto de inflexión en los looks de María Pombo. La influencer ha seguido apostando por las últimas tendencias que, además, le han servido para presumir de barriguita. Los cuadros son tendencia y María Pombo los luce un vestido de mangas abullonadas que ella combina con un chaleco de color negro y unas botas de caña muy alta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Cárdigan en verde pistacho con botones joya

Que 2020 iba a ser el año de los cárdigans no era algo que nos planteásemos en abril, que es cuando María Pombo apostó por este maravilloso cárdigan en color verde pistacho con botones joya. Desde ese momento no hemos parado de ver esta prenda en escaparate y cuentas de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Jersey malva y botas de estampado en piel

Es un estilismo de lo más sencillo y precisamente por eso nos encanta. A principios de 2020 María Pombo apostaba por un look súper casual, con unos vaqueros y un jersey malva, y conseguía llevarlo a otro nivel con su calzado: unas botas de estampado en piel que recuerdan a una vaca. Un look de diez que nos morimos de ganas por llevar este 2021.