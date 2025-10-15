Al menos 700 xerecistas estarán en el Colombino

Visto y no visto. En un par de horas, los aficionados del Xerez CD agotaron las 300 entradas que el Recreativo de Huelva ha facilitado a la directiva del Xerez CD para el partido de este próximo domingo en el Nuevo Colombino. El club xerecista ponía los boletos a la venta a primera hora de la mañana de este miércoles en la sede y en muy poco tiempo se acababa el papel.

La entidad onubense enviaba entonces otras 200 localidades, que se ponían venta al público por la tarde. Al cierre de esta edición quedaban muy pocas, que se venderán durante la mañana, por lo que el Decano enviará otras 200 durante esta jornada. El Deportivo ha querido dejar claro que no se pondrán entradas a la venta el día del partido en las taquillas del erstadio del Decano para aficionados azulinos, que estarán ubicados en la grada visitante habilitada para tal efecto por la entidad colombina.

Por otro lado, la Policía Nacional reforzará su dispositivo de cara al partido para evitar cualquier tipo de contratiempo. Así, se incrementará el número de agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) para velar por la seguridad de todos los seguidores y para que todo transcurra con normalidad, sobre todo, en la previa del partido. Especial atención también prestarán las fuerzas de seguridad a la llegada de los aficionados del Deportivo.