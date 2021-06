Juan Díaz: "Lo pasé muchísimo peor en Puente Genil, lo del sábado se veía venir, no hemos jugado a nada"

Juan Díaz, todavía director deportivo del Xerez CD -va a llegar una persona que se encargará de este rol la próxima campaña- y hombre fuerte de la directiva azulina junto a Juan Luis Gil y José Luis Mateos, no califica la temporada de fracaso, pero sí de "decepción" absoluta después de que el pasado sábado el equipo se quedara sin el ascenso a 2ª RFEF. Díaz sí se ha mostrado taxativo reconociendo que hay jugadores que lo han decepcionado y afirma que lo pasó "muchísimo peor" en Puente Genil que contra el Ceuta porque tenía la certeza de que el equipo no iba a ascender.

El responsable de la parcela deportiva azulina, que publicó una carta en la que afirmaba que sigue al frente con el proyecto, asegura estar "con más fuerza que nunca". "Es raro, pero estoy más ilusionado ahora que el año pasado, porque es un proyecto que empiezo desde cero. Cuando llegué el año pasado ya estaba el entrenador y el 60 por ciento de la plantilla".

Apunta que no ascender no es un fracaso y trata de explicarlo: "Nos hemos metido en una final en nuestro primer año. Sí ha sido una decepción porque nos marcaron el gol en el último minuto. Ha sido una temporada en la que se han cometido errores y aciertos y la balanza se ha decantado por no conseguir el objetivo".

Preguntado por esos errores y si echar a Poveda cuando el equipo marchaba líder y traer a Esteban fue uno de ellos apunta que "de Poveda no voy a hablar, no está en mi diccionario". Y de Esteban: "Se ha visto a la larga que el equipo no ha rendido deportivamente, pero no creo que haya sido sólo un problema de él, en gran parte los jugadores no han dado la cara en el momento que había que darla. Creo que nos hemos equivocado todos, desde la directiva hasta el utillero, todos podríamos haber hecho algo más y todas las culpas no se le pueden cargar a Esteban Vigo".

No obstante, Díaz se ha mostrado agradecido al técnico malagueño porque "Esteban nos ha ayudado con los campos de entrenamiento, ha encontrado patrocinadores, ha hecho mucho por el club. No ha funcionado deportivamente, pero nos ha ayudado mucho y hay que estarles agradecidos".

En el capítulo de jugadores, sin dar nombres "aunque todos tenemos claro quiénes son", asegura que está decepcionado "claramente" porque "hay futbolistas que, y vamos a decirlo claro, por lo que cobraban tenían que haber dado mucho más de sí, al margen de dónde venían. No puede ser que jugadores que cobraban diez veces menos estuvieran rindiendo diez veces más. Eso lo ha visto todo el mundo, no hace falta que lo diga yo".

A la hora de intentar buscar una razón a esto, señala: "Pues es inexplicable, porque han tenido todas las facilidades, han estado al día, han entrenado en las mejores instalaciones... no lo sé. Quiero pensar que en este club hay mucha presión, que jugar en el Xerez además de ser bonito por ser un club histórico y por su masa social también hay una presión y hay jugadores que no la han sabido gestionar bien. A lo mejor hay jugadores que no están preparados para jugar aquí. Para nada son malos futbolistas y seguramente donde vayan harán una buena temporada".

El del sábado no fue el peor día para Juan Díaz. Señala que lo pasó "muchísimo peor en Puente Genil. Lo del sábado lo veía venir, estaba convencido de que no ascendíamos. Sabía que el equipo no estaba rindiendo al nivel y el partido que iba a hacer el Ceuta. Tuvieron ocasiones antes para marcar y nosotros no tiramos ni a puerta, a los jugadores les temblaban las piernas, no eran capaces ni de dar un pase a un metro".

Pero tampoco quiere culpar a nadie en particular: "Yo he sido uno de los culpables al hacer parte de la plantilla. Quién nos iba a decir hace tres años cuando jugábamos en Torrecera que nos íbamos a jugar un 'play-off' de ascenso con dos mil personas en la grada. Perdió el Xerez Club Deportivo pero ganó el xerecismo, lo que viví el otro día en la grada me recordó a alguna de las grandes citas de este club y nos tenemos que quedar con eso, que con esa gente lo vamos a conseguir seguro. Era un cara o cruz y nos podían haber eliminado antes. El Puente Genil tuvo dos o tres con el 0-0, ya habíamos tenido mucha suerte porque no hemos jugado a nada, sólo el día del San Roque y porque le echamos lo que había que echarle".

De cara a la próxima temporada, señala que la categoría volverá a ser muy competitiva. "Hay clubes muy importantes, el Recre es el favorito, estará de nuevo el Ciudad de Lucena, el Puente Genil, Utrera... y después los equipos que siempre se meten arriba como Los Barrios, Rota... Va a ser un año otra vez muy complicado. Va a ser una categoría competitiva y bonita. En pocos proyectos se consiguen las cosas a la primera. El Ceuta llevaba muchos años intentándolo, el Ciudad de Lucena lleva dos años seguidos, el FC el año pasado se metió en 'play-off' y el anterior se quedó fuera en el último minuto y este año lo ha conseguido. Lo hemos tenido en dos partidos, pero no es fácil".

Saldrán jugadores, algunos pesos pesados, y llegarán ocho o nueve porque "queremos mantener la base. El sábado no dormí y el domingo ya me puse a trabajar. Queremos mantener la base de la plantilla, hay jugadores que están sonando para otros equipos y que tienen contrato con nosotros y que queremos que sigan aquí. Otros saldrán, algunos se irán perdonando y con otros habrá que negociar. Queremos hacer ocho o nueve fichajes, teníamos dos escenarios y evidentemente la inversión económica será inferior en Tercera. Queremos jugadores que hayan sido importantes en sus equipos en Tercera y no vamos a buscar futbolistas de Segunda B salvo que sea una buena oportunidad y nos cuadre deportiva y económicamente".