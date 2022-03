Adri, duda para el partido del Xerez CD en Rota

El Xerez CD ha completado este viernes el último entrenamiento de la semana previo al partido que este domingo enfrenta a los azulinos con el Rota en el Alcalde Navarro Flores. Los xerecistas se han entrenado por espacio de dos horas en las instalaciones de La Granja, donde se ha podido comprobar la ausencia de Adri Rodríguez que, con un proceso gripal, es duda para el choque contra los verderones.

En efecto, el mediocentro azulino no se ha entrenado estos últimos días debido a una fuerte gripe que lo ha postrado en casa. Emilio Fajardo confía en que pueda estar al menos entre los convocados porque de nuevo tiene problemas en el centro del campo, ya que Migue García sigue con el proceso de recuperación de su lesión y Juanca tampoco llega el choque del domingo.

La buena noticia es el regreso de Álex Colorado a los entrenamientos. El centrocampista y capitán azulino lleva un par de sesiones en dinámica de grupo aunque todavía no está al cien por cien y la idea del cuerpo técnico es no forzarlo si no es estrictamente necesario. Después del partido en Rota, al XCD le quedarán seis jornadas de Liga, en las que los xerecistas se van a jugar estar en el play-off de ascenso, donde Fajardo necesitará de todo el plantel para luchar por el objetivo.