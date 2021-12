Álex Colorado da la cara por el vestuario del Xerez CD

Álex Colorado, capitán del Xerez CD, no se esconde y da la cara en los buenos y en los malos momentos. La plantilla sigue sin cobrar en una semana complicada, marcada además por el desembarco de Gestar Sport en la entidad, y el centrocampista admite que están centrados en el partido de este sábado frente al Conil en Chapín, pero no oculta que la situación es preocupante y esperan que este viernes el club cumpla con lo prometido.

El azulino confiesa que "el equipo después de los dos triunfos fuera de casa ha ganado confianza. Volvemos a nuestra casa, que es Chapín, y, a pesar de los problemas que estamos teniendo, estamos muy centrados en el partido y saldremos, como siempre a darlo todo. Cuando se va acercando el día del partido, tenemos como una especie de coraza, pero cada vez es más complicado. A ver si el viernes recibimos buenas noticias y se tranquiliza todo un poco".

La plantilla, además, sabe que "los buenos resultados siempre ayudan en todos los sentidos. El objetivo que tenemos es ganar y disfrutar del regreso a Chapín".

Volver a Chapín siempre supone para el Deportivo un plus. Colorado puntualiza que "es cierto, pero hay que tener en cuenta que esta temporada contamos en la plantilla con muchos jugadores nuevos, que no han vivido eso y para ellos será un partido más, pero en un gran campo. Para los que somos de Jerez, sí que es bonito y especial para nosotros y para la afición".

De todos modos, no se fía del rival ni de sus números fuera de casa. "El partido no va a ser fácil, conocemos a los futbolistas que tienen y su forma de jugar. Imagino que vendrán a aguantar un poco el resultado y a aprovechar algún fallo que podamos cometer".

A nivel personal, también se encuentra en un sensacional momento. De hecho, lleva seis goles, los mismos que el ariete Rubén Jurado. "No me quejo, ahí vamos. Lo importante es sumar y ayudar al equipo y, en estos momentos, me están saliendo bien las cosas y estoy haciendo goles".