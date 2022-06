Álvaro Cascajo: "Xerecistas, vamos a por el ascenso"

"Xerecistas, vamos a por el ascenso". Son las primeras palabras del joven atacante Álvaro Cascajo en su presentación como jugador del Xerez CD. El sevillano está encantado con el proyecto, llega "ilusionado" para "aportar mi granito de arena" y cree que "la categoría ha bajado un pelín el nivel y hay que aprovecharlo, aunque también hay que ponerse el mono de trabajo porque cualquiera te pinta la cara".

Juan Luis Gil y Jorge Garrido, presidente y vicepresidente azulinos, escoltaron a Álvaro Cascajo en su puesta de largo. El mandatario xerecista agradeció al Centro de Belleza Duo'S, patrocinador del club, su colaboración con la entidad y la cesión de sus instalaciones para la presentación del nuevo jugador Deportivo, y resaltó de él que "tiene unas ganas enormes de estar aquí con nosotros y eso, unido a su calidad, nos garantiza grandes momentos".

Garro, por su parte, explicó: "Álvaro es un joven de 21 años, que terminó la pasada temporada en el Cartaya y en la primera vuelta la disputó en el San Roque de Lepe. Es polivalente en la zona de ataque. Esperamos que complete una temporada ilusionante porque hemos apostado fuerte por él. Le deseamos la mejor de las suertes en nuestro club".

El sevillano no ocultó su ilusión y dio las gracias a club y a la comisión deportiva por "apostar por mí. Sé que llego a un club histórico como el Xerez CD, tengo muchas ganas y mucha ilusión. Xerecistas, vamos a por el ascenso. Soy una persona muy familiar, muy cercana, muy bromista, y espero adaptarme bien al grupo".

Las negociaciones fueron rápidas porque "conozco a Miguel Gallo desde hace tiempecillo y se puso en contacto conmigo. Tenía ofertas de otros clubes, pero desde el primer momento tenía clara mi respuestas. Estoy muy contento con la decisión que hemos tomado. No es lo mismo apostar por un proyecto ambicioso, en el que el reto es dar el salto de categoría, que por otro que tiene el reto de la permanencia".

"El grupo ha bajado un pelín, pero cualquiera te pinta la cara y hay que ponerse el mono de trabajo"

A la hora de definirse, lo hizo como "un jugador polivalente en la faceta ofensiva, con carácter, desborde y atrevido en el uno contra uno, no me lo pienso. Aunque falle a la primera, a la siguiente oportunidad lo vuelto a intentar. Aprovecho bien los espacios y tengo gol. Me acoplo a cualquier demarcación de arriba, pero donde más cómodo me encuentro es en la banda derecha".

Los objetivos los tiene clarísimos de cara al futuro. A nivel personal llega para "aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos que se marcha el club. Hay que ir todos de la mano porque hay un buen proyecto, es ilusionante y, junto a la afición, podemos lograr el ascenso".

La categoría la conoce y subraya que "ha bajado un pelín el nivel y se nos presenta una buena oportunidad para pelear por el ascenso, eso hay que aprovecharlo con el proyecto que se ha hecho. De todos modos, relajación no podemos tener ninguna. En este grupo hay equipos que te pueden pintar la cara en cualquier momento, hay campos muy complicados, en los que no se juega nada al fútbol, y no es fácil ganar".