Amin, punta del Xerez CD: "Las victorias trabajadas y sufridas saben mejor"

Amin, atacante del Xerez CD, ofreció su primera rueda de prensa tras ganar al San Roque y no ocultó su alegría. "Estamos muy contentos. El equipo ha trabajado muchísimo para quedarse con los tres puntos, sufrimos bastante al final pero era lo que tocaba. Las mejores victorias son las que más se trabajan y es lo que nos ha sucedido. Todos hemos ido al cien por cien a por ella, no se nos podía escapar".

"No ha sido fácil ganar al San Roque porque nos enfrentábamos a un equipo bastante bueno. Poco a poco, vamos a conseguir que el Xerez salga de ahí abajo y se coloque en la zona que merece. La afición siempre apoya muchísimo, hay que darle un diez”, añadió el delantero procedente del Alhaurín.

Personalmente, el joven xerecista cada vez se encuentra "mejor. Las sensaciones son bastante buenas. A base de trabajo y con la ayuda de los compañeros, cada vez me encuentro mejor. Me adapto bastante bien. El míster igual me pone en banda que arriba con Pedro y lo que tengo que hacer es trabajar, aunque me siento más cómodo arriba".

Amin también confesó que "estoy recibiendo muchas muestras de cariño por parte de todos, este grupo X es mucho más duro que el IX y no es fácil llegar y ponerte a jugar. Me falta el gol, pero no debo obsesionarme, con trabajo seguro que llega".

Álex Hornillo, técnico del San Roque, se mostró tan disgustado como sincero: "El partido ha sido disputado, bastante igualado, que se ha decidido a favor el Xerez en una acción algo dudosa cuando mejor estábamos. He visto las imágenes y fue una jugada rápida, pero es cierto que Pedro estaba adelantado. Es un error que nos perjudica pero no creo que el línea haya dado gol si vio que era fuera de juego. Teníamos por delante veinticinco minutos en los que no reaccionamos".

Además, apuntó: “Teníamos el partido controlado en la segunda parte, aunque el campo no nos permitía hacer nuestro fútbol. Tras el segundo gol, no supimos reaccionar de forma clara y no estuvimos acertados a la hora de tomar decisiones”.