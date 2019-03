Amin, delantero del Xerez CD, no jugó en Écija por sanción. Fue expulsado ante Los Barrios tras ver la segunda tarjeta amarilla en una jugada infantil que obligó a su equipo a jugar con diez casi media hora y provocó el enfado de Nene Montero, que anunció un castigo para el atacante. Se lo levantó y cumplió con el Gerena.

En La Granja, no fue titular el jueves pero salió en la segunda parte y se sacó la espinita con un gol, el cuarto desde que llegó, que tuvo una dedicación especial. "Fue para Eli porque nos ayuda mucho a todos, siempre está ahí, por corrí al banquillo para abrazarle. Quería aportar mi granito de arena, marqué y ojalá hubiese servido para ganar y sumar los tres puntos pero no pudo ser. Ya hablé con el míster de lo que pasó con Los Barrios, pedí perdón y he aprendido de mi error".

La semana fue dura para el equipo tanto por los incidentes en Écija como por el plante por los retrasos en las nóminas. Admite que "todo afecta, pero estábamos mentalmente concentrados en el partido para sacarlo adelante. Queríamos ganar pero sólo empatamos, fue una pena".

Sin tiempo para lamentarse, tienen una nueva cita el domingo, en este caso ante el Sevilla C en la Ciudad Deportiva. "Hay que ir a por todas y sumar, sumar y sumar, el míster ya nos ha puesto las pilas, queda mucha Liga muchos puntos por sumar".

Sobre el empate frente al Gerena destaca que "en la primera parte tuvimos varias ocasiones pero no las supimos aprovechar. El equipo estuvo bien, sólo queda seguir trabajando y mejorar. Nos adelantamos pronto en el marcador, teníamos muy buenas sensaciones y creíamos que íbamos a sumar los tres puntos sin problemas pero el fútbol es así, te regala cosas y pierdes cosas",