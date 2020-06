Ángel Jiménez ha sido el cuarto futbolista en renovar con el Xerez CD. Después de Isra, Quirós y Dani Jurado, el sevillano de 22 años que llegó el pasado verano al Deportivo seguirá una temporada más después de acabar siendo un fijo en el once inicial azulino.

-¿Satisfecho con la renovación?

-Sí, la verdad que muy contento. Con muchas ganas, con mucha ilusión de afrontar la nueva temporada.

-¿Cómo han sido las negociaciones? Después de los problemas económicos de esta temporada recién acabada, ¿le han dado garantías?

-La verdad es que las negociaciones han sido bastante fáciles, hemos llegado a un acuerdo bastante rápido y sobre todo me da mucha seguridad, en ese aspecto nos están dando garantías y las cosas ahora sí que se están empezando a hacer bien.

-Los que han renovado antes ha destacado todos que la continuidad del entrenador, Juan Carlos Gómez, es fundamental en este proyecto por la unión que hay en el vestuario...

-Sí, la verdad es que al míster es al que se lo tenemos que agradecer todo porque hemos conseguido hacer una temporada increíble en lo personal, creo que lo que caracteriza al vestuario sobre todo es la unión, el grupo humando que hay tan bueno.

-Son clave entonces las renovaciones porque la base del grupo está ya ahí...

-En ese aspecto los que tienen que decir son ellos, la directiva y el míster, pero a mí me gustaría porque el grupo humano que había es complicado de mejorar. Sinceramente, había un vestuario de personas increíble. Y ya en cuanto a lo profesional es el míster con la directiva el que se encargará de esta nueva temporada, de renovar y reforzar con nuevos fichajes y compañeros, que los que vengan van a ser bienvenidos y seguro que vamos a formar un grupo igual o mejor que el del año pasado.

-¿Cómo valora la temporada pasada en lo personal? Acabó siendo un fijo en el once...

-Los jugadores trabajamos para eso. Al comienzo de la temporada estaba tranquilo porque sabía que estaba entrenando y dándolo todo en los entrenamientos y estaba preparado para cuando me llegara la oportunidad, aprovecharla. Así lo decidió el míster y cuando me dio la oportunidad lo que hice fue eso, aprovecharla. No me cansé de trabajar ni de prepararme día a día para cuando me llegara la oportunidad, estar ahí, que es lo importante, que cuando te llegue una oportunidad sobre todo demostrar y saber aprovecharla.

-Llegó como lateral y terminó jugando de centrocampista...

-Sí, respecto a eso no tengo ningún tipo de problema porque soy un jugador que me puedo adaptar a cualquier posición del campo. También contra el Puente Genil lo hice incluso de extremo derecho, en años anteriores también he jugado hasta de defensa central. Respecto a eso no tengo ningún problema, soy un jugador que me adapto a cualquier posición del campo y la verdad es que el míster creyó en mí, me dio confianza, también me dio algunos conceptos para que mejorara en el centro del campo y por mí, bienvenido sea. Lo importante para mí en ese aspecto es jugar, aprender y sumar minutos sea en la posición que sea. Si el míster creyó oportuno que yo debía jugar en esa posición y a mí también es una posición que ya de por sí me gustaba de antes, bien.

-Ha pasado el confinamiento en Sevilla con su familia, ¿Cómo lo ha llevado?

-Medianamente bien dentro de lo que cabe. Supongo que como la mayoría de las personas, un poco jodido pero dentro de lo que cabe, bien, porque hemos estado haciendo trabajo con Ortega, trabajando en casa, y la verdad es que no hemos parado pero sí que es verdad que un poco jodido por todo lo que ha pasado. Nosotros, con la ayuda del profe Ortega, lo hemos llevado mejor con los trabajos que nos ha mandado y hemos hecho en casa.

-¿Qué le parece tener que empezar la próxima temporada sin público, a puerta cerrada?

-Nosotros una de las cosas más importantes que tenemos es la afición. Sinceramente, creo que nuestra afición es la más grande de la categoría. Todo se lo debemos a ellos y nos tira muchísimo. Y empezar a jugar sin afición sinceramente a nosotros nos perjudicaría, pero si así lo cree Federación y entiende que esas son las medidas que deben tomar por seguridad, no queda otra que adaptarnos como podamos, y esperemos que salga la vacuna cuanto antes para que todo esto se solucione y vuelva la normalidad cuanto antes.