Antonio Jesús recala en el Xerez CD "con ganas de hacer algo grande"

Antonio Jesús es de sobras conocido por la afición del Xerez CD. El centrocampista sanluqueño se ha medido al Deportivo bastantes veces y siempre dejó una grata impresión entre todos. Ahora, la hinchada azulina no le tendrá como adversario y el futbolista se ha mostrado feliz y ambicioso en su presentación de este jueves.

El sanluqueño no ha dudado al admitir que "el Xerez CD es un club grande, importante en la categoría, y con un nivel de exigencias altos, pero vengo tranquilo, con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer algo grande en este club para llevarlo a donde realmente se merece. Las negociaciones fueron rápidas porque tenía ganas de volver a jugar cerca después de mi paso por Lucena. La comunicación fue fluida, no hubo problemas, todo fue fácil, nos entendimos bien porque ellos también me querían. Jugar aquí me hacía ilusión".

El centrocampista disputó la pasada temporada el play-off de ascenso con el Ciudad de Lucena y terminó la competición más tarde, pero ya tenía ganas de "volver, siempre lo echas de menos. Llevamos un par de semanas de trabajo y en estos momentos lo que estamos haciendo es sumando minutos y acumulando carga, que es lo importante en la pretemporada. Veo al equipo con muchas ganas e ilusión, estamos intentando interpretar todo lo que el míster nos dice, el grupo es sano y bueno y podemos hacer cosas importantes. El entrenador, aunque no tenga experiencia como entrenador en la categoría, sí que ha jugado muchos años en Tercera y en superior categoría y sabe lo que hay que hacer. A nivel colectivo, espero lograr el objetivo que nos hemos marcado y en el plano individual, aspiro a jugar el mayor número de minutos posibles para ayudar al equipo".

Por último, destacó el papel de la afición. "Le pedimos que se ilusione con el equipo y que nos apoye porque su respaldo es importante. Nosotros vamos a dar el máximo para que se sienta orgullosa de nosotros".

Miguel Ángel Rondán, máximo responsable de la parcela deportiva del equipo, se refirió al centrocampista como "un jugador que apenas necesita presentación porque todos le conocemos, ya que es de la zona, ha desarrollado gran pate de su carrera en la zona y ha peleado en esos equipos por cosas importantes. Se desenvuelve en cualquier posición del centro del campo e incluso en la mediapunta y esperamos que ponga su granito de arena y nos ayude a conseguir los retos que nos hemos marcado. Tu suerte será la nuestra".