El Arcos pasa página y se centra en el jueves con el Ciudad de Lucena

Pepe Bermúdez, entrenador del Arcos, quiere dejar atrás la derrota en feudo del líder y centrarse ya en el partido del jueves en el Barbadillo ante el Ciudad de Lucena (20:00 horas). Eso sí, al preparador arcense no le duelen prendas en reconocer que el choque ante el Córdoba B fue "quizás el partido en el que para mí peor hemos estado y ante el rival que menos debíamos estarlo porque es un equipo joven, que juega bien al fútbol, que tiene gente de calidad, chavales con ilusión y ganas para intentar llegar al primer equipo. Nosotros no hemos estado, hemos llegado tarde al partido y aún así nos ponemos por delante pero el penalti nos ha machacado un poco y el segundo gol, un tiro desde fuera del área, nos sorprende también. A partir de ahí intentamos reaccionar, meter a gente de ataque y a la contra ellos nos han podido hacer gol, nosotros hemos podido hacer gol, pero se lo he dicho a los jugadores: no hemos estado bien, yo el primero, y tenemos que asumirlo y ya está. No siempre podemos ganar y estar bien y ha sido de los días en los que no hemos estado bien".

El penalti con el que empató el filial cordobesista volteó el partido en la Ciudad Deportiva: "La impresión que da es que es 'penaltito' pero no lo sé, pero sí está claro que no era nuestro día porque el penalti viene de un mal control de Fran Ávila que se le va larga la pelota y cuando va a meter la 'punterita' parece ser que Caballero le toca y el árbitro pita penalti".

Y pese a los cambios, el Arcos no pudo evitar la derrota: "Intentamos meter gente arriba pero el equipo ya estaba muy cansado y ya nos costaba llegar, no ha podido ser. No hemos estado acertados ni en la circulación de balón ni sin balón, no queda otra que trabajar porque no hay tiempo para lamentarse porque el jueves tenemos otro partido".

Por otra parte, Germán, Javi y Nico, futbolistas del Arcos, visitaron ayer el colegio Vicenta Tarín para charlar con los alumnos y entregarles pulseras-pases para que accedan a ver al Arcos gratis toda la temporada. El club serrano tiene la intención de visitar todos los colegios con esta campaña con la que pretende crear afición al Arcos desde temprana edad, y hoy visitará el colegio el Santiscal.