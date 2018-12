"Con la plantilla que tenemos no es un ningún disparate mirar hacia arriba"

Asier Alonso, nuevo delantero del Xerez CD, está loco por debutar. El ariete nacido en Miranda de Ebro hace 29 años emprendió el pasado verano una aventura en Italia pero no ha dudado en regresar a España cuando recibió la llamada del Deportivo. Tras una semana entrenando a las órdenes de Nene Montero, ha convencido al técnico malagueño. Está encantado en Jerez, espera aportar su granito de arena para que el equipo comience a escalar posiciones, lo considera "un bloque fuerte al que es difícil ganar" y cree que es compatible con Pedro Carrión.

-¿Cómo se fraguó su vuelta a España después de estar jugando en el Civitanovese?

-No tenía pensado regresar, era algo que no me había planteado realmente. Me habían llegado varias ofertas pero no me convencían. Sin embargo, cuando el Xerez se puso en contacto conmigo no me lo pensé dos veces.

-Lleva una semana ya junto a los que son sus nuevos compañeros, ¿qué le parece la plantilla?

-He entrenado ya varios días con ellos y estuve en Córdoba viendo el partido el domingo pasado. Me parece un equipo fuerte, compacto, al que es difícil ganarle. He venido con la intención de aportar mi granito de arena y poder ayudar en todo lo que me pida el míster.

-¿Qué destaca del grupo?

-Es un bloque muy compacto, al que es difícil ganar, como he comentado antes, con las ideas muy claras, con un entrenador que sabe lo que quiere. Todos me han recibido con los brazos abiertos y me han tratado como uno más.

-¿Qué retos se marca en el Xerez CD?

-Desde la humildad, los que se marque el club pero siempre mirando hacia arriba. Es verdad que ahora mismo estamos a catorce puntos de la zona de 'play-off' y nos quedan dos partidos para que finalice el año pero si los ganamos, todo se miraría de otra forma. Sinceramente, no es ningún disparate, con la plantilla que tenemos, mirar hacia esa zona.

-¿Es compatible con Pedro Carrión?

-Creo que soy compatible con él y, además, al míster le gusta jugar con dos delanteros. Pedro tiene cualidades que yo no tengo y yo no tengo cualidades que él tiene. Nos podemos compenetrar y complementar a la perfección los dos. La competencia siempre es buena y si es para luchar por un puesto con jugadores de la talla de Pedro pues todavía más.

-¿Qué conoce del Grupo X?

-Tengo mucha experiencia en Tercera División pero no he jugado nunca en este grupo. No conozco mucho del grupo pero sí que tengo compañeros en los filiales que han jugado conmigo y me han comentado que es fuerte, como el valenciano. Me llamaba mucho la atención el grupo y a ver qué tal me va.

-¿Cómo se define como jugador?

-Si tengo que utilizar pocas palabras, apuesto por esfuerzo, lucha y cojones.