La Barca, primer ensayo

El Xerez CD disputa esta noche (21:00 horas) en La Barca de la Florida su primer amistoso de pretemporada, el XII Trofeo Memorial Andrés Chacón ante el Atlético San José, equipo de Segunda Andaluza tras haber logrado el ascenso la pasada campaña. Después de semana y media de entrenamientos, el Deportivo encara este primer ensayo "con muchas ganas, la verdad", según explica Juan Pedro Ramos, entrenador azulino, que explica que "hemos jugado partidillos de entrenamiento pero estamos ansiosos por empezar a competir y ver cómo evoluciona el equipo con lo que estamos planteando, cómo lo van asimilando los futbolistas".

El Pirata tiene la intención de dar minutos a todos los jugadores disponibles para que se vayan rodando: "Lo normal es que hagamos dos equipos, que cada futbolista juegue 45 minutos y que poco a poco vayamos incrementando la carga pero en los dos o tres primeros partidos lo lógico es que jueguen 45 minutos cada uno, y tiraremos de jugadores del B para completar dos equipos".

Y es que Juan Pedro no puede contar con todos sus jugadores ya que Ezequiel y David Narváez se pierden el choque en el Andrés Chacón de La Barca por lesión y Jairo y Juan Rosillo por vacaciones. Ezequiel sigue entrenando aparte tratándose su lesión de pubis y le quedan dos o tres semanas para incorporarse al grupo: "Vamos a ir despacito y con buena letra porque este tipo de lesiones si no se recuperan bien luego están todo el año incordiando. Vamos a ir tranquilos y cuando empiece sea con garantías, es un futbolista con muy buenas cualidades y también ha acabado más tarde por la fase de ascenso del Sanluqueño, seguro que pronto está al nivel de los compañeros", explica Juan Pedro, que añade que igual sucede con David Narváez, que sufrió una pequeña contractura la pasada semana: "Lo que vamos a buscar es que los jugadores lleguen al inicio de liga en las mejores condiciones posibles, vamos a ser muy cautos pero no ahora, durante toda la temporada porque la liga es muy larga y las recuperaciones tienen que ser con garantías para que luego no haya recaídas".

Así, Juan Pedro contará para el amistoso con el equipo de San José del Valle con los porteros juveniles José Ángel y Antonio y con el delantero Álex, procedente del San José Obrero y que tendrá ficha con el filial xerecista, entre otros canteranos.

El XII Trofeo Memorial Andrés Chacón, organizado por el Florida CD con la colaboración del Ayuntamiento de La Barca, tiene un precio de 3 euros la entrada general y 1 euro los menores de 14 a 17 años.