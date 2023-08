Belizón, Santos y Manu López elevan al cubo la ilusión en el Xerez CD

El atacante Álvaro Belizón, el guardameta Antonio Santos y el mediocentro Manu López han sido presentados como nuevos jugadores del Xerez CD y elevan al cubo la ilusión azulina. Los tres se han mostrado orgullosos por defender la camiseta del Deportivo, al que consideran un histórico y un club grande, aspiran a lograr el ascenso y piden a la afición que no se fije mucho en los resultados porque "el trabajo está siendo bueno y las sensaciones son positivas".

El atacante isleño Beli ha resaltado que "para mí es un orgullo pertenecer a un club histórico como el Xerez, es una entidad que merece estar en categoría superior, igual que su afición, el proyecto es ambicioso y desde ya estamos trabajando para conseguir ese ascenso" y explica que "las negociaciones con el club fueron rápidas y fáciles, cuando supe del interés no me lo pensé. Intentaré poner mi granito de arena, ojalá marque diez goles y ascendamos".

Belizón "El proyecto es ambicioso, nos lo vamos dejar todo por el escudo"

El futbolista, que llega procedente del Atlético Levante, se encuentra "contento con la pretemporada, las sensaciones están siendo muy buenas, estamos trabajando muy bien, creo que los resultados no es lo más importante ahora, hemos llegado muchos jugadores nuevos y nos tenemos que conocer mejor. Hay competencia y ambiente sano y es la base para lograr los objetivos" y, por último, se refirió a la afición: "Va a jugar un papel muy importante, así que le pedimos que esté con nosotros, que nos lo vamos a dejar todo por el escudo".

Miguel Ángel Rondán espera lo mejor del extremo, "un jugador que se desenvuelve en cualquier posición de ataque y ha pasado por canteras de prestigio, como la del Villarreal y el Levante. Seguro que nos aporta todo lo que esperamos de él, que sea competitivo y nos ayude a lograr los objetivos porque así también cumplirá los suyos".

Antonio Santos "Mi intención es seguir creciendo, mejorando, tener minutos y lograr el ascenso"

Antonio Santos llega al Deportivo tras su paso por el Ceuta B y el joven portero sub-23 aspira a tener minutos y ponérselo complicado al experimentado Isma Gil. "Mi intención es seguir creciendo, mejorando y de lograr el ascenso. Me estoy encontrando bastante bien en los entrenamientos y con los compañeros, en la portería sólo puede jugar uno y pelearé por tener el mayo número de minutos. Estamos trabajando duro, ahora lo más importante es ponerse a punto, los resultados son lo de menos. La afición debe confiar, ser paciente y darnos su apoyo en todos los partidos", afirma.

El director deportivo azulino lo define como "un portero que tiene experiencia en la categoría, que además, a pesar de su juventud, está preparado para competir en Tercera e incluso en categorías más altas porque así lo demuestran sus condiciones y su potencial. Si cree en él y trabaja duro, va a ser un portero de futuro para nosotros".

Manu López "No me lo pensé cuando me llamó el Xerez CD "

Por último, el joven centrocampista de 19 años Manu López, que tendrá ficha del filial, tampoco ocultó su satisfacción por recalar en el Xerez CD tras diez años en la cantera del Granada. "Es un orgullo y un placer estar aquí, he jugado durante diez años en un mismo equipo y cuando me llamó el Xerez, no me lo pensé. Llego con muchas ganas de demostrar que puedo hacer cosas fuera de Granada y mi ilusión es máxima. Quiero aprender y aportar trabajo y esfuerzo. Jugar junto a futbolistas del nivel de mis compañeros es un honor, seguro que aprendo mucho de ellos".

En la línea de sus compañeros, admite que "los resultados no están siendo buenos, pero sí el trabajo, creemos en nosotros mismos y empezaremos a ganar partidos. Este año seguro que el equipo le da muchas alegrías a la afición".

Y si ilusionado se muestra Manu López, ilusionado con su fichaje se encuentra Miguel Ángel Rondán. "Es un chaval joven, con una proyección enorme, el proyecto que hemos comenzado no es para un año y él encaja porque debe crecer con nosotros, esperamos que sea un jugador importante en el club en el futuro, el Xerez debe ser un escaparte para él".