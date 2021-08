Borja vuelve al Xerez CD para "pelear por el ascenso, es nuestro único objetivo"

Borjas Jiménez está de vuelta en el Xerez CD. El delantero jerezano defendió la camiseta azulina en el curso 19/20 a las órdenes de Juan Carlos Gómez y se convirtió en uno de sus mejores jugadores, al anotar ocho goles en 25 partidos. Su gran temporada le permitió firmar la pasada campaña por el Ceuta, equipo que cambió a mitad del ejercicio buscando minutos. Recaló en el San Roque de Lepe y dio el salto a Segunda RFEF.

El azulino en su presentación, ha admitido que "estoy muy contento con mi regreso. Tenía ofertas de otros equipos, pero cuando me llamó Ramón no dudé en venir. Espero que la temporada sea buena, consigamos los objetivos y que mi año a nivel personal sea mejor que el anterior".

Tras ascender con el cuadro aurinegro no entraba en sus planes "bajar de categoría. El Xerez CD es el único equipo por el que tenía claro que lo podía hacer. Todo fue muy rápido cuando recibí la llamada de Ramón. Las cosas han cambiado mucho para bien. Me fui peleando por no descender y ahora llego para hacerlo por el ascenso".

La campaña la espera "complicada. Nos vamos a encontrar con una categoría nueva, aunque hay muchos equipos a los que conocemos y son fuertes como Ciudad de Lucena, Salerm Puente Genil, el Recre o nosotros. Hay que competir fuerte para pelear por estar arriba".

El Xerez CD volverá a disputar esta temporada sus encuentros en el campo Pedro Garrido. En su anterior etapa en el club, el equipo jugaba en La Granja y eso "me gusta, me beneficia por el tema de los espacios. Me viene mejor y espero cumplir".

Juan Luis Gil, presidente azulino, y Ramón Verdú, director deportivo xerecista, han acompañado al jugador en un acto organizado por Arquitecto Vilarchao, uno de los patrocinadores más importantes de la entidad. El dirigente le ha dado la deseado "suerte para completar una campaña igual de buena que la que ya nos brindó hace dos campañas y en una situación complicada".

Por su parte, Verdú recordó que "es de la casa y todos le conocemos. Es un delantero referencia, ataca bien los espacios, es rápido y capaz de aguantar el balón de espaldas a la portería. Viene de un ascenso con el San Roque y le tenemos que agradecer su predisposición. Las negociaciones fueron muy rápidas porque él tenía ganas de venir. Ojalá consiga hacer este año o mejore los registros que ya hizo dos temporadas aquí".