Borja invita a la afición del Xerez CD: "Que venga, que se va a divertir"

El Xerez Club Deportivo ha presentado este martes a Borja Jiménez, segundo refuerzo de la temporada que ha pasado por la oficina de Afición Xerecista para estampar su firma con la entidad xerecista.

El atacante guadalcacileño de 25 años llega al XCD "con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar ya a trabajar" a las órdenes de Juan Carlos Gómez, un técnico que no conoce aún personalmente pero que "ya vimos lo que hizo en el Écija, subiéndolo a Segunda División B y jugando muy bien al fútbol".

El nuevo futbolista del Xerez CD aseguraba durante su presentación que por fin llegaba a un club que había intentado su contratación en años anteriores y ahora "se ha dado una oportunidad que no podía desaprovechar, estoy muy contento y con ganas de empezar ya".

Borja manejaba una oferta para seguir en el Arcos, donde la temporada pasada marcó cinco goles, y también una del Grupo IX de Tercera División, "pero cuando me llamó Vicente no me lo pensé, jugar en el Xerez es una oportunidad que no se debe dejar escapar".

El delantero azulino asegura que puede jugar "en cualquier zona del ataque, en ambas bandas y también de segundo punta o de delantero. En las últimas temporadas he jugado más por la derecha, pero me adapto a cualquier situación".

Juan Carlos Gómez, nuevo técnico xerecista, explicó en su presentación que el equipo iba a divertir esta temporada a sus aficionados y Borja se apunta al desafío: "El objetivo es dejar al Xerez lo más alto posible, jugar bien y divertir a la afición. Hacer un fútbol vistoso siempre lo agradece el aficionado". Además, señaló que "se está haciendo un vestuario bueno. He coincidido en el Guadalcacín con Luis Castillo y Juanjo, también a Dani Jurado de mi etapa en el Sanluqueño y a Isra".

De la categoría, con dos equipos menos, sin Algeciras ni Cádiz B y cuatro partidos menos en el calendario, comentó que "la Tercera siempre es dura y seguro que surgen equipos que a priori no entran en las quinielas y luego están arriba. El mensaje es que nos vamos a dejar todo por este escudo y que vamos a intentar hacer un año bonito. Que la gente venga, que se va a divertir".