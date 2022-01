"No podemos fiarnos del Cartaya ni de ningún rival"

Borja Jiménez, delantero del Xerez CD, está loco por volver a jugar. El atacante jerezano asegura que la espera se les está haciendo larga con los aplazamientos de los partidos ante Los Barrios y Pozoblanco justo después del parón por Navidad y advierte que "nos puede afectar estar tanto tiempo sin competir. El domingo, sin ir más lejos, nos vamos a medir a un Cartaya que ha jugado sus dos encuentros y los ha ganado además. Vamos a darlo todo para estar a nuestro mejor nivel e intentar sumar los primeros puntos de 2022, pero no va a ser nada fácil".

El xerecista explica que "estábamos preparados para disputar los dos encuentros y no pudo ser. Todos estamos deseando de ganar ya un partido para olvidar el mal sabor de boca que nos dejó la derrota en Puente Genil. Llegábamos después de cinco triunfos consecutivos y fue un palo duro. Ya está superado y tenemos la mente puesta en hacer una gran segunda vuelta, que nos permita pelear por el ascenso. Hay que repetir los buenos números y hasta mejorar los que hemos conseguido en el primer tramo de competición".

Partido a partido

Aún así, va partido a partido y no se fía para nada del Cartaya, un rival que "ya aquí nos dio bastantes problemas. Ganamos con un gol de Álex Colorado en el descuento y después de muchísimo trabajo. Además, tienen a su delantero Wojcik que se encuentra en un gran momento, está marcando micho goles y eso le da confianza a cualquier jugador de arriba".

La clasificación, en estos momentos, no es real por los muchos partidos aplazados. Él no la quiere ni mirar todavía. "Queda mucho y es mejor no mirar las diferencias. La igualdad es grande y muchos equipos peleando por el mismo objetivo. Nosotros pasamos por nuestro mal momento y hay rivales que aún no los han pasado. El Recreativo no había perdido y hace dos jornadas ya lo hizo en el Nuevo Colombino ante el Utrera... Puede pasar de todo, lo que nosotros tenemos claro es que tenemos que pelear por ascender. Vamos a pelear al máximo por dar una alegría a nuestra afición, que siempre está ahí apoyándonos pase lo que pase".

A nivel personal, siempre es exigente. Se encuentra a gusto pero le gustaría "llevar más goles, que es lo que a los delanteros nos da vida. He anotado dos hasta el momento y he fallado algunas oportunidades. Todavía, de vez en cuando, le doy vueltas al gol que fallé en Chapín ante el Sevilla C. Espero que en esta segunda vuelta la suerte me acompañe y suba esa cifra".