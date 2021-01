El Cabecense, un rival a tener en cuenta por el Xerez CD

Xerez CD y CD Cabecense se verán las caras el domingo en Chapín (17:00) por cuarta vez en Tercera División. Las estadísticas dicen que es un rival a tener muy en cuenta y que el Deportivo no se puede fiar, pese a la diferencia actual entre las dos escuadras. Los locales son líderes con diecinueve puntos, mientras que los visitantes ocupan la octava plaza con nueve.

Azulinos y rojinegros se han enfrentado en tres oportunidades y los xerecistas sólo se quedaron con el triunfo en una oportunidad. Los otros dos choques los perdieron y no fueron capaces de hacer goles.

Ahora, la situación es diferente y todo invita a un cambio de tendencia, aunque los pupilos de Joaquín Poveda saben que no hay enemigo pequeño y no se pueden fiar de su rival.

13/14, Fernández Marchán (1-0)

La única victoria del Xerez CD llegó en su primer enfrentamiento, en la temporada 13/14 y en el Fernández Marchán de Guadalcacín. En la jornada 29ª de Liga, el equipo de Paquete Higuera, que estaba sancionado y siguió el juego desde la grada, se impuso por 1-0 gracias a un gol anotado por el atacante Rubén Gómez (73’).

El encuentro tuvo su historia. Después de once derrotas consecutivas, el Deportivo, plagado de juveniles, venció y tomó oxígeno de cara a soñar con una permanencia que finalmente no pudo conseguir.

Los azulinos sufrieron hasta el final, ya que el meta Jairo fue expulsado (88’) con los cambios ya agotados. Jesús López se tuvo que poner los guantes y el equipo peleó los seis minutos de descuento como gato panza arriba.

17/18, El Palmar (0-2)

El siguiente enfrentamiento llegó en el ejercicio 17/18 y fue para olvidar. La cita se disputó en El Palmar de Sanlúcar y los pupilos de Vicente Vargas cayeron por 0-2 en la jornada 24ª.

El Deportivo encadenó entonces su sexta derrota en siete jornadas y se colocó en una delicada posición en la tabla. Pascual (18’) y Lolo (62’) acabaron con las esperanzas de un cuadro azulino que aspiraba a más ante un rival directo.

El entrenador azulino, muy cuestionado por un sector de la afición, presentó su dimisión tras esa derrota y también dejó de ejercer como director deportivo. Se marchó con un total de 96 encuentros en el banquillo, dos ascensos consecutivos, a División de Honor y Tercera, en las tres temporadas que llevaba en la entidad y con el equipo fuera de los puestos de descenso. En esos tres años, logró 44 victorias, 21 empates y 31 derrotas.

18/19, La Juventud (0-1)

En la 18/19, nuevo revés y en este caso en el campo de La Juventud, que se convertía en el tercer escenario que visitaban los sevillanos. Chapín será el domingo el cuarto.

El cuadro xerecista cayó por la mínima en un mal partido, condicionado por la lluvia y el pésimo estado del campo, con un gol de Fran desde fuera del área en una segunda jugada tras un saque de esquina (70’).

El Deportivo se quedaba a sólo tres puntos del descenso. Nene Montero era el entrenador tras la salida de Juan Pedro y Julio Pineda, pero tras ocho jornadas sin poderse sentar en el banquillo dio un ultimátum a los rectores.

El entrenador malagueño anunció tras el partido su decisión de no entrenar y no dirigir más al plantel si no le tramitaban su licencia federativa.

El pasado curso no hubo enfrentamiento. La escuadra de Las Cabezas fue una de las que logró dar el salto desde División de Honor.