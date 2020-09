"Se han hecho fichajes importantes y son para luchar por lo máximo"

Carlos Calvo se ha convertido en el fichaje más mediático del Xerez CD este verano. El centrocampista madrileño se convirtió en ídolo de la afición azulina en su anterior etapa en el club, que coincidió con la etapa dorada de la entidad con el ascenso a Primera División. Además, fue el autor de uno de los dos goles del triunfo de los xerecistas ante el Huesca aquel mítico 13 de junio de 2009.

Calvo detalla que "hace unos meses esto era complicado. Hablamos la pasada temporada, en diciembre y también al final de Liga y ahora se ha hecho realidad. Habían mostrado mucho interés y con la llegada de Juan ha sido más fácil, todo se ha convertido en realidad".

Ilusionado como "un en mi anterior etapa", aspira a lo máximo pero tiene los pies en el suelo: "Hablar de objetivos en estos momentos es una tontería, es innecesario meter tanta presión ahora. De todos modos, la gente no es tonta, nosotros los primeros. Se han realizado fichajes importantes y eso es para luchar por lo máximo. Para eso he venido y cada uno tendrá que poner su granito de arena para intentar salir de aquí cuanto antes".

Buen proyecto

Bajo el punto de vista del extremo, "el club ha sufrido un cambio radical, se está creando un proyecto interesante, con futbolistas de calidad, que pueden aportar muchísimas cosas, saben manejar el balón y que tienen tranquilidad a la hora de generar. Llevamos una semana entrenando y lo que veo es que, aún sin saber cómo va a estar la categoría, podemos dar guerra, podemos hacer algo bueno, que para eso nos han traído. Han hecho una apuesta importante para intentar salir de esta categoría cuanto antes y llevar al equipo donde merece".

A punto de cumplir 35 años le hace especial ilusión "regresar al Xerez CD porque esta es mi casa, aquí me han hecho sentir como en Madrid desde que llegué en 2007. A día de hoy, sólo tengo palabras de agradecimiento para la entidad. Han pasado desde 13 años, sigo viviendo aquí y voy a seguir haciéndolo si no pasa nada extraño".

Además, subraya: "Me hace una ilusión tremenda y más aún si cabe por el entusiasmo que estoy viendo en la gente desde mi llegada. Eso me llena de orgullo, es algo muy grande para una persona que te respeten por algo que has hecho en el pasado. De todos modos, aquello es ya historia y no vale de nada. Hay que jugar otra vez e intentar que nos recuerden a todos por lo que hagamos este año".

Los primeros días de entrenamientos en las instalaciones del Hotel Barceló Montecastillo, un escenario que conoce a la perfección, admite que "están siendo fuertes y las llevamos bien todos. A nivel personal, me siento muy a gusto, me están tratando fenomenal, como en 2007, y tenemos muchas ganas de que el balón comience a rodar. Los compañeros son sensaciones y tienen una gran predisposición al trabajo y el cuerpo técnico también es bueno".