Carlos Calvo se estrenó como goleador con el Xerez CD en esta segunda etapa en el club xerecista anotando el 0-2 en Las Cabezas, de falta directa, y que sentenciaba el primer partido de Liga de los azulinos.

El madrileño afirmó estar "personalmente muy contento, pero sobre todo por el colectivo", y resaltó la importancia de sumar los tres primeros puntos del campeonato: "Esto es un proyecto muy ilusionante, la ciudad está saliendo a la calle, les estamos intentando contagiar y ellos mismos nos están contagiando. Era muy importante empezar con tres puntos para que la gente se siga animando y confiando en lo que se está haciendo. También por toda esa gente que empezó esto sin apoyo de nadie y por aquellos que han sostenido todos estos años este club. Me acuerdo mucho de estas cosas. Es importante no olvidar eso porque gracias a esas personas el Xerez CD sigue vivo a día de hoy. Y gracias a otras personas esto ha cogido un color que era impensable hace tres meses. Los compañeros han hecho un gran esfuerzo, estamos dando el máximo para intentar salir cuanto antes de aquí", apuntó.

Pese al 0-2 en Las Cabezas, el partido no fue ni mucho menos cómodo: "Ha sido muy complicado, yo creo que aquí va a ser difícil jugar todos los partidos. El fútbol es muy complicado a todos los niveles, se ha vuelto una pelea diaria y constante y todo depende mucho de momentos. Si hubiéramos metido en el primer minuto la ocasión del córner pues todo se hace más fácil. No fue así, el partido se traba, el rival juega a lo suyo, nos guste más o menos es su manera de competir y hay que respetarla. Han tenido su ocasión, no la han hecho, luego nosotros hemos aprovechado la nuestra, con fortuna, y luego la mía también con fortuna. Incluso en un partido así nos podríamos haber ido con 0-3 si no le anulan el gol a Murci. A lo mejor hubiera sido más irreal".

Para el Xerez CD, empezar sumando de tres era muy importante: "Este año hay que intentar puntuar lo máximo posible en un período muy corto y una temporada muy atípica. Hay que seguir trabajando y seguir ganando, no queda otra. Esto nos viene muy bien para la dinámica de grupo y nuestra confianza, todo lo que saquemos fuera es bueno, pero en casa es donde tenemos que intentar que no se vaya nada”, finalizó.