Álvaro Cascajo, el hombre gol del Xerez CD

Álvaro Cascajo fue uno de los rutilantes fichajes del Xerez CD para la nueva temporada. El sevillano llegaba al Deportivo con sello goleador y la idea de que puede jugar tanto en banda como referencia en ataque. Tras un inicio de competición dubitativo -como el resto del equipo-, pasa ahora por su mejor momento, ha visto puerta en tres de los cuatro últimos partidos y se ha afianzado en la punta de lanza de los xerecistas, entendiéndose cada día mejor con los centrocampistas: sus goles al Coria y al Ayamonte fueron casi calcados, aprovechando un servicio de Jesús Parada y otro de Iván Navarro con idéntica resolución, regateando al portero y marcando a puerta vacía.

El Xerez CD acumula cinco jornadas sin perder y tres partidos consecutivos ganando. "El equipo lo que necesitaba era quitarse la presión que teníamos durante los primeros partidos, y con la llegada del míster nuevo nos hemos soltado un poco más tanto defensivamente como ofensivamente. Creo que en el último partido disfrutamos del fútbol, que es lo que nos faltó quizá en los anteriores encuentros, quitarnos esa presión; ofensivamente hemos metido goles, defensivamente estuvimos contundentes. Esperemos seguir así”, comenta el delantero.

"Con la llegada del nuevo míster nuevo nos hemos soltado un poco más tanto defensivamente como ofensivamente"

Lo cierto es que a los jugadores se les vio disfrutar contra el Ayamonte cuando antes era todo frustración. "El míster nos lo dijo el primer día, que disfrutáramos jugando al fútbol y haciendo nuestro trabajo".Cascajo lleva 3 goles en los últimos 4 partidos, sólo se quedó sin marcar en Sevilla, aunque tuvo alguna ocasión clara que no materializó. El sevillano aclara que "he sido toda mi vida delantero, aunque en una etapa he estado jugando de extremo, que también se me da bien. Pero aquí me firmaron como delantero. Paco Peña me probó en Lucena, le gusté y Juan Carlos también me dio la confianza para jugar ahí, aunque yo donde sea seguiré trabajando para aportar lo máximo posible al equipo. Me gusta romper al espacio, venir a recibir de cara, jugar entre líneas, me siento muy cómodo jugando en punta", asegura.

Y para un delantero, el gol es fundamental, lo tiene entre ceja y ceja y da confianza. "Al final es donde está el dinero; estoy teniendo la fortuna de que en todos los partidos tengo un par de ocasiones y estoy enchufando. Estoy muy contento y espero seguir con la dinámica positiva durante mucho más tiempo. Si marcas en un partido, estás deseando que llegue el fin de semana siguiente para meter otro”, apunta.

El Xerez CD visita ahora al Ceuta B, un rival directo ya que ocupa la quinta plaza -está en zona de play-off- con un punto más que los xerecistas: "En su campo es un equipo fuerte, vamos a tener que ir a muerte, a trabajar todos a una para sacar el partido adelante y seguir disfrutando con el balón y mantener la portería a cero, que eso es lo que te da puntos".

"El Ceuta B en su campo es un equipo fuerte, vamos a tener que ir a muerte y a trabajar todos a una para sacar el partido adelante"

Y es que el XCD ya roza las posiciones de play-off de ascenso tras un inicio dubitativo: "Es verdad que empezamos regular, pero en estos últimos partidos nos hemos encaminado hacia el objetivo que todos queremos y creo que ganando en Ceuta nos ponemos ir metidos en play-off al parón; si logramos una victoria te vas más liberado y por eso es importante ganar este partido antes de parar una semana".

El equipo ya venía haciendo bien las cosas en las últimas semanas antes de dimitir Paco Peña, ganó al Coria y también al Sevilla C con Juan Pedro en el banquillo. Cascajo cree que han cambiado pocas cosas: "Tampoco estábamos teniendo fortuna. La primera parte del Coria fue espectacular, tuvimos las mismas ocasiones que contra el Ayamonte con la diferencia de que sólo hicimos uno y en cualquier jugada te pueden empatar como nos pasó y entran las dudas, nos pusimos nerviosos y notamos esa presión del público. Con Juan Carlos nos hemos soltado esa presión y estamos haciendo un fútbol muy bueno", explica como principal diferencia.