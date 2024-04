Checa: "El ascenso ni mucho menos está hecho"

José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, se mostró satisfecho por la victoria y el juego de su equipo ante La Palma, un resultado que acerca al Deportivo al ascenso directo tras los tropiezos de sus dos inmediatos perseguidores, Ciudad de Lucena y Pozoblanco, ahora a 6 y 7 puntos con 15 por disputar. No obstante, el míster nazareno quiere quitar presión a sus jugadores y rebajar la euforia que se ha desatado entre la afición, y argumentos no le faltan a la vista de los sorprendentes resultados que se están dando en las últimas jornadas: "La categoría es muy difícil y aquí cualquiera gana a cualquiera".

-Había que ganar, se ha hecho siendo superior al rival y se han dado otros resultados favorables.

-Un domingo redondo que nos sirve para refrendar la gran temporada que están realizando mis jugadores. Que a estas alturas faltando cinco jornadas para terminar la liga hayamos conseguido ya matemáticamente el play-off con la dificultad que tiene esta categoría y hoy haciendo un partido dominando de principio a fin, teniendo muchísimas ocasiones y aunque con dos goles creo que podían haber sido muchos más.

-Había que romper la mala racha, se ha roto y en un ambiente espectacular en Chapín y con más diferencia en la tabla. Todo de cara.

-Nosotros lo que hacemos es en pensar en nosotros, en el siguiente partido y en que mañana volvemos a entrenar. Creo que estos jugadores y esta afición se merecían ya una victoria y romper esta racha en la que los resultados no se estaban dando pero por juego creo que merecíamos más. Ha podido ser aunque nos ha costado abrir el marcador, pero hemos sido muy superiores y me alegro por ellos.

-Seis puntos al Lucena y siete al Pozoblanco. ¿Lo veis casi hecho?

-No, ni mucho menos porque esta categoría tiene una dificultad tremenda y estamos viendo que cualquiera puede ganar a cualquiera. Nos queda un mundo, necesitamos el apoyo de todos y necesitamos a todo el equipo. Me alegro mucho por el gran partido que ha hecho Rodri, por el gol de Iván Navarro, que le va a venir bien, y una pena la quinta tarjeta de Antonio. Nos hace falta la afición, que hoy nos ha llevado en volandas desde el minuto uno. Les damos las gracias y les decimos que sigan creyendo en este grupo y que no dejen de ser ellos.

-El equipo salió enchufado y el gol pudo llegar antes en la primera mitad.

-Sí. Sabíamos que enfrente tendríamos un buen rival enfrente, pero desde el minuto uno fuimos a por ellos, intentando meterles en su área, creando ocasiones por dentro y por fuera, hemos sido fuertes en las áreas, pero nos ha faltado finalización y al final ha tenido que sacarse Geovanni de la chistera un golazo y me alegro por él porque está haciendo un temporadón, es un chaval joven, sub-23 y con un hambre increíble.

-Se han pedido varios penaltis.

-Es muy complicado ser árbitro y no me gusta hablar de ellos, en todo el año no hemos hablado de los árbitros. Todos podemos mejorar siempre y yo el primero, así que creo que hoy podríamos haber hecho algunas cosas mejor y eso es lo que vamos a trabajar.

-Dice que no se ve todavía con el objetivo conseguido, pero la gente ha salido de Chapín pensando que muy mal se tendrían que dar las cosas para no ascender.

-Para mí la euforia es presión y eso a mí me gusta, eso significa que la gente espera mucho de nosotros y que estamos a un gran nivel. Tenemos que estar preparados para darle a la afición lo que ellos creen que podemos darle. No podemos pararnos en pensar que ya está hecho o no, tenemos que ir a Coria a ganar como cada semana, pensar en el siguiente partido y de ahí no me voy a salir.

-¿Esta euforia se controla de manera diferente a la presión de estas últimas semanas por no ganar?

-Vamos a seguir trabajando igual, en la misma línea de principios de temporada, creyendo en los jugadores, cada día demuestran el grupo que son y como ya he dicho muchas veces es un lujo tenerlos, la unión hace que vayamos a conseguir el objetivo.

-Pero, a nivel anímico el equipo sale reforzado con este triunfo.

-El otro día dijimos que el punto era bueno porque nos iba a valer para el siguiente partido y con esta victoria lo hacemos bueno. Anímicamente siempre viene bien una victoria porque cuando empatamos o perdemos estamos enfadados y sobre todo intentando revertir la situación. Y ahora a pensar en el Coria, que es un rival muy difícil, creo que es el mejor equipo de la categoría en las últimas jornadas, pero el objetivo es ganar.