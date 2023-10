"En el Xerez CD me han dado un Ferrari y vamos a intentar aprovecharlo"

José Carlos Checa, entrenador del Xerez CD, afronta una nueva jornada de liga con la máxima ilusión tras los resultados que está cosechando el equipo y con un único objetivo, sacar adelante en casa el partido ante el Cartaya tras la victoria ante el Cabecense en el Carlos Marchena 80-2). Vio al rival la pasada semana en el Rodríguez Salvador contra el Córdoba B y no se fía, destaca que tiene buenos jugadores y apunta que "estamos avisados, no será fácil gnar".

–¿Cómo llega el Xerez CD al partido ante el Cartaya?

–Bastante bien, la semana ha sido buena después del triunfo en Las Cabezas. El equipo tiene muchas ganas de que llegue el domingo para intentar brindar otro triunfo a la afición.

–El equipo hizo una primera mitad muy completa en el Carlos Marchena, ¿es la imagen que espera repetir?

–Jugamos bastante bien. Los chicos llevan una dinámica bastante positiva, excepto el día del Ceuta. Siempre salimos a por los partidos, a intentar dominar, pero siempre teniendo en cuenta que nos medimos a buenos rivales. Contra el Ceuta eso no se dio, pero frente al Cabecense ya volvimos a ser nosotros. Hay que buscar esa imagen esta semana.

–(...)

–Vamos creciendo en cada partido, aunque llevamos pocas jornadas de liga. El equipo va a más, tiene ganas de mejorar y de hacer las cosas bien y se está notando. Hay un gran grupo, en el que hay futbolistas que tienen más minutos que otros, pero todos suman y los que menos participación están teniendo son los más importantes porque salen y cumplen, como le sucedió a Joselito en Las Cabezas, que fue uno de los jugadores determinantes en el partido.

–¿Qué tipo de partido espera frente al Cartaya?

–Vi el encuentro que jugaron el jueves en Cartaya y ante un buen equipo, como el Córdoba B, compitieron muy bien. Me parece un bloque muy ordenado, que sabe como hacer daño al contrario y que tienen una referencia fuerte arriba como Fran Palma. Espero un partido muy difícil, en un campo como Chapín, en el que los rivales se extramotivan por el ambiente y el estadio. Al final, este tipo de partidos sólo se ganan siendo el Xerez, no puede ser de otra manera.

–¿El equipo de la primera parte en Las Cabezas es el que quiere ver?

–Trabajamos para ser fuertes en defensa y ataque y dominadores en el centro del campo, es lo que nos gusta a todos y en el que creemos tanto el cuerpo técnico como la plantilla. Ese equipo es el que nos puede dar muchas alegrías.

–Las lesiones dejaron a la plantilla con menos efectivos, pero el equipo respondió igual...

–Creo que ya lo he comentado en alguna oportunidad, la dirección deportiva hizo una plantilla excepcional, tengo mucha suerte por estar en un club como el Xerez y por tener estos jugadores. Me han dado un Ferrari y vamos a intentar aprovecharlo, nos jugamos mucho cada día no cada semana porque en un club tanta importancia a todos los niveles todos los días se aprende algo. Hay que aprovechar las oportunidades y esta no la voy a dejar pasar.

–¿Qué es lo que más le preocupa del Cartaya?

–Me preocupa todo porque, aunque se pueda encerrar, es un equipo combinativo, capaz de jugar directo pero si no le aprietas se asocian bien, tienen mucha gente rápida en las bandas y dos mediocentros muy buenos, uno de ellos, Migue Fernández, jugó conmigo y es llegador. Además, a balón parado también hacen daño, son varias cosas las que hay que tener en cuenta. Hay que tener cuidado con este tipo de rivales, la pasada temporada vi el partido aquí en Chapín y el equipo perdió. Estamos avisados, es un equipo difícil, al que es complicado ganar, pero es nuestro objetivo.