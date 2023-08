"Me quedo con las buenas sensaciones, los goles llegarán porque creamos ocasiones"

Checa, entrenador del Xerez CD, dirigió este sábado ante el Betis Deportivo el tercer envite de la pretemporada de un cuadro azulino que transmite buenas sensaciones, pero que aún se muestra algo espeso y que no ha marcado. Los xerecistas perdieron 0-2 frente al filial verdiblanco, de Segunda RFEF, el Trofeo Feria de la Vendimia y el sevillano subraya el buen trabajo de sus jugadores y lamenta no haber concretado las oportunidades que generaron.

El técnico azulino detalló que "el partido tuvo dos partes diferentes. El equipo estuvo sensacional en la primera y creamos bastantes ocasiones, que era el objetivo, pero nos faltó la guinda del gol. Defendimos bien cuando el rival nos obligó a replegarnos a bloque bajo y al final, en una estrategia, fuimos muy blandos y esas cosas las tenemos que mejorar porque los errores se pagan".

Admite que se les está resistiendo el gol -no han marcado en ninguno de los tres envites jugados-, pero se muestra "tranquilo. En el primer tiempo tuvimos oportunidades, ya los delanteros las meterán. Lo importante es generar ocasiones y en los dos últimos partidos, ante el Betis y contra el Sevilla, las creamos. Ya sólo nos falta meterlas".

A estas alturas, las piernas pesan por el trabajo acumulado y sus futbolistas acusaron ese factor "ante un Betis que es un equipo que te desgasta, es de superior categoría, con jugadores que van a estar en el fútbol profesional muy pronto, algunos incluso seguro que hasta esta misma temporada. Mis jugadores se vaciaron y no se les puede pedir más. Jugamos de tú a tú a un gran rival, que seguro pelea por el ascenso en Primera RFEF. Hay que estar contentos con el partido".

Exigente "El resultado no es el objetivo, pero hay que empezar a ganar; hay pocos partidos amistosos en el Xerez y me enfado cuando perdemos"

Los resultados en los primeros amistosos no legan, pero al igual que con el tema de los goles, está "tranquilo con eso. Al final, es verdad que no es el objetivo el resultado, pero sí es importante, hay que empezar a ganar. En el Xerez, hay pocos partidos amistosos y estoy enfadado cuando perdemos. De todos modos, insisto, me quedo con las buenas sensaciones y seguimos preparando el partido con el Ciudad de Lucena, que es el importante".

Y de cara a preparar ese compromiso de Copa RFAF contra el Ciudad de Lucena aún le restan la próxima semana dos partidos más, el martes ante el Jerez Industrial en el Trofeo Pedro Garrido y el domingo contra el Magpies FCB de Gibraltar también en el Pedro Garrido. "Tenemos una semana más de trabajo con dos encuentros, que los prepararemos con la mente puesta en la Copa RFAF ante un rival importante".

Joselito fue titular en el lateral izquierdo, pero abandonó el campo al cuarto de hora por "una sobrecarga y actuamos con precaución, lo mismo que con Armengol y Rodri, que también tiene molestias con el rotuliano y Durán está pendiente de la rodilla. Hemos aguantado más minutos con algunos futbolistas porque algunos del banquillo también estaban renqueantes".