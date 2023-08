"Estoy orgulloso de mi equipo y de la afición desplazada, es un lujo estar en el Xerez CD"

Juan Carlos Checa es un técnico feliz. El entrenador del Xerez CD se ha mostrado orgulloso de sus jugadores y contento tras lograr el pase a las semifinales de la Copa RFAF en la tanda de penaltis después de empatar a cero ante el Ciudad de Lucena en tierras cordobesas. En Chapín, la cita también acabó en tablas (1-1). Ahora, ya está centrado en las semifinales contra el Salerm Puente Genil este miércoles y el domingo.

El preparador del Deportivo subraya que "después del partido en casa ya lo comentamos, que el encuentro de aquí sería diferente. Nos hemos medido dos buenos equipos, nosotros en la primera parte dominamos, sobre todo en los primeros treinta minutos, aunque no conseguimos materializar ninguna de las ocasiones que generamos y ellos en los últimos quince minutos tuvieron el dominio del balón. No sufrimos, pero dominaron".

Luego, resalta: "La segunda fue un toma y daca y cualquiera de los dos pudo marcar tras un robo. Hicimos bien las transiciones tanto en defensa como en ataque y fue una pena no abrir el marcador. De todos modos, estoy orgulloso de mis jugadores y de la afición que se ha desplazado. Es un lujo estar en el Xerez CD, no cualquier afición se desplaza tan lejos un domingo a las nueve de la noche y en agosto para arroparnos. Insisto, es un lujo estar en este equipo".

El entrenador azulino profundizó en el desarrollo del encuentro, en el que su equipo mostró una buena versión. "En Chapín empatamos y no estuvimos tan bien. No estaba nervioso porque tenemos un equipo nuevo, al que queremos aplicar una forma de jugar diferente y todo lleva su tiempo. Estoy contento con los futbolistas porque, poco a poco, van asimilando nuestra forma de jugar, en Lucena se vio un equipo totalmente diferente, que dominó el partido, que quiso llegar por una banda y por otra y que tuvo ocasiones. Nos medíamos a otro gran equipo y no era fácil. En la segunda, nos presionaron más arriba, tienen muy buen entrenador y muy buena plantilla y estuvieron muy bien. Arriesgaron, jugaban en su campo y hay que felicitarles por su gran partido, la tanda de penaltis fue para nosotros y hay que disfrutarlo. Nos vamos contentos con las sensaciones, que son muy positivas, estamos haciendo muchas cosas bien y vamos mejorando las que estamos haciendo mal".

Los dos partidos de esta eliminatoria acabaron en tablas, pero el Xerez CD pasó ronda y "es importante porque refuerza el trabajo que estamos realizando, estamos en fase de aprendizaje y, poco a poco, cada vez hacemos más cosas bien y menos mal. A balón parado sufrimos menos y en el balón parado ofensivo estuvimos bastante acertados, aunque no pudimos convertir".

Por último, sobre la ronda contra el Salerm Puente Genil, Checa recordó que "el objetivo a largo plazo es el ascenso, pero ahora, a corto plazo, el reto es superar la eliminatoria con el Puente Genil, que también va a ser muy complicada porque es otro gran equipo del grupo".