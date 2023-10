José Carlos Checa, entrenador del Xerez CD, terminó el partido de su equipo ante el Utrera satisfecho a medias. Aseguró sentirse contento "con el trabajo de los jugadores en el plano defensivo y ofensivo" y por haber sido "superior a un gran equipo", pero lamentó las ocasiones falladas, entre ellas un penalti, y resaltó que "me quedo con la sensación de haber perdido dos puntos".

–¿Le deja este partido las mismas sensaciones que el del Ceuta B tras el penalti fallado y la expulsión de Adri?

–El Ceuta B fue mejor que nosotros, pero en esta oportunidad hemos sido superiores que un gran equipo como es el Utrera. La primera parte fue más igualada, pero la segunda fue muy nuestra hasta la expulsión de Adri. Diego no pudo meter ese penalti, pero las ocasiones fueron nuestras y el dominio, también.

–Una jornada más, portería a cero...

–Estoy muy contento con el trabajo del equipo tanto en el plano defensivo como en el ofensivo, aunque nos falta convertir esas oportunidades que generamos. En la primera parte, tuvimos una de Armengol, otra de Diego y tampoco acertamos en las acciones a balón parado. El trabajo defensivo fue muy bueno, ellos creo que sólo tuvieron un tiro desde lejos en el segundo tiempo que rechazó Santos y poco más. Damos sensación de gran equipo, pero debemos mantener nuestra buena línea defensiva y mejorar en los aspectos ofensivos que nos están faltando.

–¿Cómo le sabe el empate?

–Me voy con la sensación de haber perdido dos puntos. Aunque cuando nos expulsaron a Adri jugábamos con uno menos, no es excusa. El partido debió ser nuestro porque hicimos méritos para ello, incluso provocamos un penalti que no convertimos. Me marcho contento con el trabajo del equipo y pensando ya en el próximo entrenamiento para seguir mejorando y entrenando aspectos que debemos mejorar.

–¿En qué debe mejorar el equipo?

–De todos los partidos se sacan conclusiones y de todos sacamos aspectos a mejorar, hasta en los que hemos ganado. Hay fases del encuentro en el que ellos fueron dominadores, nos faltó estar mejor colocados, la presión la hicimos mal, tampoco estuvimos acertados a balón parado y por momentos defendimos mal, aunque como no nos hicieron daño no le damos tanta importancia. Hay que esforzase y mejorar, igual que todos los equipos, nosotros no vamos a ser menos.

–Migue García aguantó los noventa minutos, ¿cómo le ha visto?

–Migue es un jugador muy importante para nosotros y eso que aún no está al cien por cien después de su lesión. Decidimos apostar por él porque nos da mucho, tenía pensando cambiarlo antes, pero al quedarnos sin Adri decidí aguantarle todo el partido y ahí está el rendimiento que ha dado. Es muy importante para el equipo y para el club, está con muchas ganas y tiene la ilusión de demostrar el Migue que es, ya que en estos dos últimos años no lo pudo demostrar por las lesiones.