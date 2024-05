Checa: "Me trajeron para ascender al Xerez y ahí lo tenéis"

José Carlos Romero 'Checa' ha conquistado con el Xerez CD el ascenso a Segunda RFEF. El Deportivo ha tardado siete años en dar el salto de categoría -el anterior fue en Lora en 2017- y lo ha logrado de la mano del técnico nazareno, que ha contado con una gran plantilla que ha sabido conducir.

El míster del Deportivo es un hombre feliz por partida doble, el ascenso de categoría después de un año duro y porque será padre dentro de unos meses. Por eso, quiso dedicar el triunfo ante el Gerena y el éxito de la temporada a su mujer: “Es de la primera que me he acordado, que es la que sufre conmigo en los momentos malos y ahora que voy a ser padre imagínate, tengo la ilusión de que venga con salud, me he acordado de ellas dos, va a ser una niña, así que muy contento por todo”, señaló.

Aunque no sea matemático y falte el trámite de Espiel, el equipo y la afición lo celebraron por todo lo alto: “Esta gente se merecía lograr el ascenso y delante de su afición, así que lo que hay que hacer es disfrutar y ya pensaremos en el partido de Espiel a partir del miércoles. El año ha sido muy largo, contra muy buenos equipos y lo único que nos queda es darle las gracias a estos futbolistas porque una vez más lo han dado todo”. Chapín registró la segunda mejor entrada de la temporada con casi 7.500 aficionados, un ambientazo de “una afición de Primera con un equipo que este año hemos sido de Tercera y que el año que viene seremos de Segunda RFEF”, dijo Checa.

Calificó la temporada de “muy larga, sabíamos que nos la tendríamos que jugar hasta el final y que no iba a ser fácil. El Xerez, como me dice Juan Pedro, nunca ha tenido las cosas fáciles y este año no iba a ser menos. Hemos estado preparados en los momentos claves para sacarlos adelante y hemos conseguido el objetivo, que era para lo único que vine y aquí lo tenéis”. Del encuentro, comentó que “imprimimos un ritmo alto desde el principio, el equipo ha querido y no se le puede pedir más, es un lujo tener estos jugadores y esta afición. Cuando hay tanta unión como la habido desde el principio se consiguen los objetivos”.

Y a modo de resumen de la temporada “me quedo con todo, al final he aprendido, me dieron una oportunidad preciosa de entrenar al Xerez. Al principio la gente no confiaba en mí como es normal porque era un entrenador sin experiencia, pero creo que he demostrado que estaba preparado para llevar un tren como es el Xerez”. Así que el Ferrari que le dieron “lo he sabido conducir, pero he necesitado la ayuda de mucha gente y se lo quiero agradecer a todo el cuerpo técnico, en especial a Juan Pedro a Miguel Ángel, a Fran... Sin ellos no habría sido posible”.