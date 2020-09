Antonio 'Chino' Quirós se ha despedido como futbolista del Xerez CD en un acto que se ha celebrado en las instalaciones de Torralva, principal patrocinador del club, y en el que ha estado acompañado por varios de sus compañeros; José Luis Mateos, del grupo de socios que lleva la gestión del club; Joaquín Poveda, técnico del equipo; Juan Pedro Ramos y varios aficionados que han querido estar con el ya exjugador azulino en su adiós al equipo. A partir de ahora, Quirós pasa al otro lado y ejercerá la función de tercer técnico del XCD, además de seguir entrenando a un equipo de la cantera del Afición Xerecista.

El ya exjugador azulino se emocionó en varios momentos de su despedida, fundiéndose en un abrazo con su compañero Israel tras las palabras del capitán, y cuando le obsequiaron con una camiseta con su nombre y el 7 a la espalda. Sus primeras palabras fueron para agradecer la presencia de varios de sus compañeros y aficionados: "Tenía algo pensado, pero después de lo que me habéis dicho es complicado. No esperaba que esto llegara nunca, no se me pasaba por la cabeza. Es una decisión muy dura. El míster y Juan Pedro me ofrecieron quedarme en el cuerpo técnico. Al principio me quise hacer un poco fuerte, mi cabeza me pide jugar, pero mi corazón me pide estar aquí. Al final, esto es un sentimiento y estaré en el cuerpo técnico. Será complicado cambiar el rol de intentar darlo todo siempre en el campo a estar en el banquillo, pero lo intentaré hacer lo mejor posible".

Quirós llegó al club en la campaña 14/15 y le ha tocado vivir la peor época de la historia de la entidad. En estas seis temporadas, ha jugado un total de 160 partidos en los que anotó 20 goles, ocupando el puesto 33 en la lista de los más de mil jugadores que han vestido la camiseta del Xerez CD, según apunta el historiador del club Rafael Romero Tarrío. Ahora, se pierde un proyecto que nada tiene que ver con el de los últimos años. "Físicamente me veía mejor que nunca, me he estado preparando durante todo el verano. Sabía que este año iba a estar difícil entrar en la plantilla por los 'bicharracos' que tenemos aquí. Intentaré enseñar lo que es el xerecismo a todos y como la calidad ya la tienen, enseñarles el pundonor y el coraje que yo he echado".

De estos 7 años, afirma que "lo más importante es haber estado en el club de mi vida. Nunca se me olvidará que en la grada siempre soñaba y decía 'ojalá' me dieran cinco minutos ahí abajo y poder disfrutar. Después, por desgracia para el club pero suerte para mí he podido jugar y me quedo con eso. La temporada que estuve con Juan Pedro creo que fue la mejor, si me tengo que quedar con alguna".

Hubo momentos malos, "pero eso para mí queda atrás, hay que ver lo bonito, lo bueno y lo que se ha conseguido y, sobre todo, lo bien que se están llevando ahora las cosas". Y el día más feliz asegura que "hay muchos días, pero el momento que no se me olvidará jamás fue el de Lora, es difícil de explicar con palabras lo que vivimos allí".

Por último, agradeció a "mi familia, a mis padres, a mi mujer, a mi hijo y a la afición, porque sin ustedes yo no podría haber sido el 'Chino' Quirós. Gracias".