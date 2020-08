Chuma: "Intentaré ayudar al Xerez CD con goles"

El Xerez CD ha presentado a Rafael González Rodríguez 'Chuma', futbolista sevillano de 23 años que en sus últimas dos temporadas en Tercera División anotó 34 goles, 21 en el Córdoba B y 13 en la Balompédica Lebrijana. La pasada campaña la jugó en el filial del Levante, donde la falta de adaptación, una lesión en un isquio y el parón por el COVID jugaron en su contra.

El delantero asegura que aterriza en el XCD "con muchas ganas y mucha ilusión. El proyecto me ha encantado y por eso me he decidido, por el club, la ciudad y la afición. Estoy seguro de que este año va a ser el nuestro y vamos a dejar donde se merece este club".

Reconoce que "el pasado no fue mi mejor año" y se toma el reto del Deportivo también para reivindicarse: "Vengo con ganas de demostrar lo que valgo. El Xerez es un club histórico, grande y vengo para ayudar en todo lo posible".

La categoría la conoce a la perfección y "ojalá sea un gran año para el club y que se puedan conseguir grandes logros con mi aportación. Quiero que el club esté lo más arriba posible y que todos podamos disfrutar de la temporada. Personalmente, intentaré ayudar lo máximo posible al equipo metiendo goles y en todo lo que se pueda". "Ojalá sea un gran año y pueda hacer muchos goles", añadió.

Con la plantilla que se ha confeccionado, la competencia es grande aunque no le asusta el reto: "Yo voy a luchar por ganarme un puesto y luego es el entrenador el que decide. Se ha hecho un equipo para estar ahí arriba y conseguir logros".

Se define como un delantero "peleón, con calidad, tengo gol y bastante hambre. Creo que puedo aportar mucho al equipo. Después de cinco o seis meses sin competir, tengo muchas ganas de empezar a entrenar, conocer a los compañeros, al entrenador y al cuerpo técnico".