"El equipo es líder por méritos propios, nos lo hemos ganado"

Rafael González Rodríguez 'Chuma' (Sevilla, 13/02/97) se ha convertido en el nuevo ídolo de la afición del Xerez CD. El joven delantero, a base de goles, trabajo y esfuerzo, se ha ganado la confianza de Joaquín Poveda, es el máximo artillero del equipo con cinco dianas y nunca pasa desapercibido.

Bético formado en la cantera del Sevilla, lleva el gol en la sangre, es muy competitivo y cuenta con una amplia trayectoria. Es amigo de sus amigos, antepone estar bien en un lugar a otros aspecto y admite que las cosas le están saliendo bien en Jerez porque se siente "a gusto, querido y valorado en el Xerez CD".

–¿Cómo se lleva una semana sin competición?

–Es diferente porque trabajas, pero sabes que no vas a competir. De todos modos, la hemos aprovechado muy bien porque la próxima jornada tenemos un encuentro muy complicado en Conil.

–La semana ha sido tan atípica como la temporada con el cambio de formato y la pandemia...

–La verdad es que sí, todo es tan diferente que ni te aclaras, ni nosotros mismos. Entre los parones, los subgrupos y la nueva modalidad de competición estamos hecho un lío. Cada uno interpreta las normas de una forma distinta y, realmente, no llegas ni a alcanzar tu mejor ritmo de competición. Esta semana no jugamos, luego tenemos dos encuentros seguidos y otra vez parón.

Trayectoria impecable

–Los números dicen que el Xerez CD es el mejor equipo del subgrupo, ¿cómo lo interpreta?

–Soy de los que piensan que Tercera es una categoría muy complicada y lo que estamos haciendo tiene mérito, estamos ahí porque nos lo hemos ganado. Aquí es muy difícil ganar partidos y jugar bien, todos los equipos tienen un buen nivel y tenemos que visitar campos pequeños y medirnos a rivales que se encierran y lo hacen bien. Lo más importante es el resultado porque son los que te permiten subir. Si juegas bien y no ganas, no sirve de nada. Lo ideal es jugar bien y ganar pero no siempre se consigue.

–(...)

–Ante el Cabecense sumamos tres puntos al final y ante un rival al que, a priori, teníamos que haber superado bien porque está en la parte baja de la tabla. Pero no es así, ni le metimos cuatro ni le pasamos por encima, al contrario. Nos lo pusieron complicado y eso es Tercera. Estamos en el buen camino, pero aún no hemos conseguido nada.

–El próximo rival es el Conil, uno de los equipos que fue capaz de llevarse puntos de Jerez...

–Es lo que he comentado antes, todos los rivales son peligrosos. En La Juventud en la primera vuelta empatamos a dos y luego ha sido capaz de sacar buenos resultados ante equipos importantes. Van a utilizar sus mejores armas para hacernos daño, juegan en casa y allí se hacen fuertes. Tendremos que estar a un buen nivel para puntuar. El equipo que más y mejor trabaje se llevará la recompensa al final.

Sus goles

–Lleva cinco goles y es indiscutible para el entrenador, ¿está satisfecho con su rendimiento?

–Estoy contento, pero soy muy competitivo y siempre quiero más, siempre pienso que puedo hacer algo más. Como delantero, lo que más me gusta es marcar y celebrar goles, me enfado cuando no lo hago, lo llevo dentro. Para mí era muy importante empezar bien, marcar y ayudar al equipo, que para eso he venido. Me siento cómodo, la afición me respeta y me apoya y me ha resultado fácil adaptarme al equipo y a la ciudad por la forma en la que me han acogido.

–¿Son Xerez CD, Xerez DFC y Ceuta los grandes favoritos para aspirar a lo máximo?

–Me encantaría contestar que sí, pero queda un mundo y no te puedes fiar de nada. Nosotros tenemos ahora mismo una pequeña ventaja pero, como he comentado antes, no hay nada hecho. Lo vamos a dar todo para lograr los mejores resultados posibles, pero los contrarios juegan y cualquiera te saca puntos. A priori somos los tres favoritos pero sin confianzas.

Ídolo para la afición

–Se ha convertido en la imagen de la campaña de socios de la segunda vuelta montando en uno de los caballos de una céntrica plaza de Jerez, ¿qué ha supuesto para usted?

–Cuando me lo comentaron no me lo creía, me dijeron que me tenía que subir en un caballo en una plaza... Luego, ya me explicaron que era broma y me hicieron las fotos para el montaje. Tenemos en el club un equipo de comunicación espectacular, los chavales son geniales, se lo curran. Estoy orgulloso por lo que significa, todos somos uno, ellos también ponen su granito de arena.

–Mirando el potencial del otro subgrupo, ¿cómo analiza las posibilidades de ascenso directo?

–Es complicado porque cada temporada es un mundo y cada rival es un mundo. De todos modos, el San Roque de Lepe se está mostrando muy fuerte, el Ciudad de Lucena, Salerm Puente Genil... Hasta que no nos enfrentemos a ellos no sabremos realmente el nivel que van a mostrar ellos y el que podemos mostrar nosotros. Ese tipo de partidos seguro que se deciden por pequeños detalles. Están sumando muchos puntos y tenemos que estar atentos.