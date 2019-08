La reunión de Afición Xerecista con Deportes, satisfactoria

La reunión entre Deportes y representantes de Afición Xerecista celebrada esta mañana ha resultado satisfactoria, aunque el tema de los campos para entrenar y jugar el Xerez CD quedó en un segundo plano.

Adolfo Sánchez, abogado de la asociación, y Vicente Vargas, director deportivo azulino, fueron los encargados de trasladar a Jesús Alba, nuevo delegado de Deportes, las pretensiones de este colectivo para sus equipos de cantera, que casi han doblado el número en apenas unos años.

En el encuentro, Sánchez ha solicitado información sobre las instalaciones, la posibilidad de tener más horas de entrenamiento y la de ajustar los horarios para que los más pequeños no tengan que ejercitarse demasiado tarde.

Los problemas con los que se está encontrando el Xerez CD para entrenar y jugar la próxima temporada también estuvo sobre la mesa pero no se trató en profundidad. La predisposición de ambas partes para encontrar una solución es buena, aunque no es fácil, y será revisada.

Sánchez explicó al término del encuentro que "solicitamos la reunión para presentarnos al nuevo delegado y para explicarle todo nuestros planes para la cantera. Cada temporada tenemos más equipos y, por tanto, necesitamos más horas. A ver si encontramos algunas fórmulas para que los pequeños no tengan que entrenar tan tarde".

Sobre la problemática del primer equipo, apuntó: "Lo hemos hablado pero no lo trataremos en profundidad hasta que no nos hagamos cargo de todas las gestiones. El problema está ahí, todos lo conocemos y con buena voluntad se pueden encontrar soluciones. Ese tema se tratará más adelante. De momento, estamos entrenando en Picadueñas y luego veremos qué pasa. Lo que está claro es que no podemos hacer frente a tantos gastos por jugar y entrenar como el pasado curso".

Mientras, el Deportivo sigue preparando el IV Trofeo Rafa Verdú frente al Recreativo de Huelva, que se disputará este sábado (20:30) en La Juventud previo pago de los más de 1.300 euros que cuesta el uso de las instalaciones.

El representante de Afición Xerecista, en ese sentido, desveló que "este trofeo lo organizamos nosotros y nos ha resultado extraño que nos pidan tantos requisitos y el importe total del uso del campo. Hemos pedido información y nos van a contestar".