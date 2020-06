El Conil quiere renovar a Javi Tamayo y se complica su llegada al Xerez CD

La posible llegada de Javi Tamayo al Xerez CD se complica. El ariete jerezano, pese a que será operado el martes de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, está recibiendo ofertas de otros equipos del Grupo X y de División de Honor y el propio Conil, escuadra en la que militó el pasado curso, también se ha puesto en contacto con él para realizarle una propuesta para que siga.

El delantero explica que "entre unas cosas y otras la temporada ha sido muy complicada. Al principio de Liga, se me quedó bloqueada la rodilla y me operaron del menisco de urgencia. Me recuperé, volví y en el último partido antes del confinamiento frente al Ceuta me rompí el cruzado. Lo tenía tocado desde que me lesioné con el Xerez DFC en División de Honor, tenía fractura parcial".

Ahora, se enfrenta a "una operación que ya debía de tener hecha pero paró todo y no fue posible. Benjamín Ruiz, gerente de Beiman, es muy amigo mío, me ha ayudado muchísimo y gracias a él por fin me van a operar, le estoy muy agradecido. Estaré cuatro o cinco meses otra vez parado pero como la próxima temporada empezará mucho más tarde, a ver si sólo me pierdo los primeros partidos. Tengo muchas ganas de volver a ser el Tamayo de siempre".

Sobre el interés del Xerez CD, detalla que "es cierto que me han llamado para preguntarme y para saber qué tenía pensado hacer y la verdad es que están haciendo un proyecto muy apañado, con gente de la zona. Lázaro Canto, entrenador del Conil, no había hablado conmigo de nada pero el otro día me llamó para preguntarme por la operación y me dijo que el miércoles, cuando ya estuviese en casa, me llamaría para hacerme una propuesta, que estaban contentos conmigo".

"Ahora -destaca el artillero- estoy centrado en pasar el mal trago de la operación y los médicos ya me dirán. En principio, como he comentado antes, estaré unos meses parado. Se han puesto en contacto conmigo algunos equipos y se lo agradezco mucho porque cuando estás lesionado poca gente se acuerda de ti".