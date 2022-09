El Xerez CD busca la primera victoria de la temporada ante el Moralo

El Xerez Club Deportivo aparca por unas horas la competición doméstica para centrarse en la Copa RFEF, a la que se metió de oficio al ser uno de los siete mejores terceros clasificados de la pasada temporada en Tercera. El cuadro de Paco Peña, que no ha arrancado nada bien en Liga -1 punto de 9 posibles- tratará de sumar el primer triunfo de la temporada y, de paso, clasificarse para los octavos de final de una competición con premio adicional: los cuatro semifinalistas adquieren plaza en la Copa del Rey.

Al Deportivo le tocó en 'suerte' el CD Moralo, también equipo de Tercera RFEF, en su caso del grupo extremeño, y que al igual que los azulinos tampoco es que haya tenido un inicio fulgurante en su competición doméstica. Los cacereños ganaron su primer compromiso liguero al Monte Hermoso (0-1), posteriormente cayeron en su estadio con el Pueblo Nuevo (0-2) y este pasado fin de semana sumaron un punto en su visita al Olivenza, por lo que están invictos a domicilio.

Paco Peña, con bajas

El técnico xerecista no va a poder contar para el encuentro de esta noche (20:30 horas, Campo Pedro Garrido) con el lesionado Juan Luna y tampoco con Nando Cózar. El mediocentro sufrió un pinchazo durante el calentamiento previo al partido en Lucena y no se ha recuperado. Este martes se le ha podido ver haciendo carrera continua sobre el césped artificial de La Granja y después realizando trabajo específico junto a Migue García, lesionado de larga duración. Además, a Álvaro Rey todavía no se le había cursado la ficha -hay que dar una baja-, aunque el míster tiene pensado darle minutos en caso de que administrativamente se le curse la licencia.

El resto del equipo está en condiciones para afrontar el duelo copero. Se esperan varios cambios en el once inicial, tal y como ha advertido el técnico azulino en la previa del encuentro. Es previsible que Nico Garnés disfrute de los primeros minutos de la temporada en la portería azulina y que jugadores como Urri -sancionado en Lucena-, Fidel, Alberto García, Iván Gutiérrez, Lay, Lobo -suplente en tierras cordobesas-, Sanlúcar y Jesús Soto partan desde el equipo titular o tengan minutos durante el encuentro.

Pese a que lo importante es la Liga, el Deportivo no desdeña la posibilidad de dar un pasito más en esta competición y se toma el encuentro con ganas de sumar la primera victoria oficial del curso. En caso de pasar, los xerecistas se enfrentarían al ganador del duelo entre el San Roque de Lepe y el Puente Genil, encuentro que también se disputa este miércoles. Por la otra parte del cuadro, el Marbella de Emilio Fajardo recibe al Betis de Hadú ceutí; mientras que el Trujillo, también del Grupo 14 de Tercera, recibe a la UD Melilla, líder del Grupo 5 de Segunda RFEF.

El Moralo realizaba este martes por la tarde el último entrenamiento antes del choque contra los xerecistas y pone rumbo hacia la ciudad a las doce del mediodía.

Sistema de juego y árbitro

Al tratarse de una competición oficial de la RFEF, si la eliminatoria a partido único acaba en empate se disputaría una prórroga de 30 minutos y en caso de persistir la igualada, se procederá a una tanda de penaltis.

El encuentro lo va a pitar el canario Gamaliel Escobar López, colegiado de 30 años que ha dirigido 10 partidos en Segunda División B y 16 en Segunda RFEF, 2 esta misma temporada. El 'trencilla' tiene una media de casi 6 cartulinas amarillas por choque y mostrado la roja en 8 ocasiones y el balance es de 10 victorias locales, 13 visitantes y 3 empates. Esta temporada pitó el Mallorca B-Hércules (0-0) y el Gernika-Racing Rioja (1-2).