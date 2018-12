Dani Jurado, defensa del Xerez CD, califica el derbi de "defensivamente perfecto"

Dani Jurado, central del Xerez CD, es baja en el derbi ante el Guadalcacín del próximo jueves en el Fernández Marchán por sanción. Ante el XDFC vio la quinta y lo lamenta: "El árbitro era de sacar tarjeta fácil y me tocó, pero era un partido que él no quería que se le fuera de las manos, ellos tienen gran calidad arriba y había que atarles en corto. El encuentro por nuestra parte fue defensivamente perfecto. Con el potencial que tienen, no nos tiraron prácticamente a portería".

El azulino resalta también sobre el derbi del pasado sábado (0-0) que "sabíamos que era un partido complicado, de rivalidad en la ciudad, todo el mundo sabe el potencial que tiene el Xerez DFC y repito lo que he comentado antes, controlamos bien el partido, defendimos bien y estamos contentos, sobre todo, con el trabajo realizado. El campo no permitía mucho pero el punto es bueno y más si tenemos en cuenta que la semana fue un poco complicada. Nos damos por satisfechos".

Con cuatro puntos sobre seis tras ganar a la Lebrijana el pasado domingo y el punto en La Juventud, ahora quieren "tirar para arriba y salir de la zona de peligro cuanto antes. Estamos trabajando a tope y con la llegada del míster esperemos que todo se normalice. No paramos y ya pensamos en el Guada, otra cita complicada, en ese campo es difícil jugar y puntuar".