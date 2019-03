Dani, central del Xerez CD: "Queremos ganar en Lepe para atar la permanencia ya"

El Xerez CD ultima los detalles de su visita del domingo (17:00) al Ciudad de Lepe para medirse al San Roque. Los xerecistas necesitan al menos nueve puntos más para respirar tranquilos y quieren lograrlos cuanto antes.

Dani Jurado, central azulino, admite sobre el partido ante los aurinegros que "sabemos que va a ser complicado. Nos enfrentamos a un rival que está intentando despegarse de la zona de abajo pero es un buen equipo. Tenemos que dar la cara y sumar los tres puntos".

Además, añade el sanluqueño: "No le están saliendo las cosas como esperaban en un principio y han tenido problemas. Tienen un campo grande, de césped natural, se puede ver un buen partido y, como he comentado antes, esperamos que el triunfo sea nuestro".

La semana ha sido complicada para el San Roque, que ha cambiado de cuerpo técnico y vive momentos delicados porque la situación no es fácil. Los xerecistas esperan "aprovechar la situación. De todos modos, cuando se cambia de entrenador siempre hay un plus de motivación. Sus aspiraciones eran las de estar arriba y por circunstancias se han metido en una zona complicada. No podemos confiarnos, hay que ir ganar".

Restan nueve partidos par el final de Liga y, bajo el punto de vista de Jurado, "todos los encuentros son ya finales. Insisto, necesitamos al menos ganar dos partidos más para estar totalmente tranquilos y lograr la permanencia ya. Luego, intentaremos disfrutar y dar alegrías a nuestra afición, que lo merece".